Житель Урала из ревности застрелил женщину и мужчину, который оказался ее братом

Полицейские ищут убийцу, застрелившего двух человек из ружья в поселке Режик Белоярского городского округа, сообщает портал URA.ru.
Информация об убийстве появилась в социальных сетях. Сотрудники полиции ее подтвердили.
Предполагается, что мотивом для совершения преступления стала ревность. Однако убийца совершил ошибку, так как мужчина, который находился рядом с его возлюбленной, оказался ее братом. Кроме того, СМИ сообщают, в результате инцидента пострадал сын убитой.
Полиция объявила план "Перехват". На выезде из населенного пункта стоят патрули. По словам очевидцев, полиция по городу передвигается в бронежилетах.
Официальных комментариев по данной ситуации нет.
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