Житель Урала из ревности застрелил женщину и мужчину, который оказался ее братом

Полицейские ищут убийцу, застрелившего двух человек из ружья в поселке Режик Белоярского городского округа, сообщает портал URA.ru.

Информация об убийстве появилась в социальных сетях. Сотрудники полиции ее подтвердили.

Предполагается, что мотивом для совершения преступления стала ревность. Однако убийца совершил ошибку, так как мужчина, который находился рядом с его возлюбленной, оказался ее братом. Кроме того, СМИ сообщают, в результате инцидента пострадал сын убитой.

Полиция объявила план "Перехват". На выезде из населенного пункта стоят патрули. По словам очевидцев, полиция по городу передвигается в бронежилетах.

Официальных комментариев по данной ситуации нет.