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Новости

Строить многоэтажные школы предложили в Минпросвещения для уменьшения количества смен

, ИА "Амител"
Ранее глава Минстроя сообщил о смягчении требования к этажности школ
Высокие школы вместят больше учеников / Фото: terra-auri.ru

Высокие школы вместят больше учеников / Фото: terra-auri.ru

Увеличение этажности школ до пяти может решить проблемы трехсменного обучения, передает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.

"Все это рассматривается как предложение", – пояснил Басюк идею роста школ в вышину.

Однако, по его словам, в большей степени это вопрос не Минпросвещения, а Роспотребнадзора и строительных ведомств.

"В любом случае этот вопрос будет рассматриваться межколлегиально", – добавил замминистра, подчеркнув, что все заявки субъектов России, несомненно, учитываются.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, рассмотрение вопроса о смягчении требований к этажности школ и о работе по модернизации нормативно-технических документов и сводов правил ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В частности, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.09.2019 09:06
- гость -

Родине нужны герои, а ... рожает идиотов!

29.09.2019 09:27
123

Ну зачем так открыто лукавить, о детях они заботятся
Этажность хотят повысится лишь с одной целью - снизить затраты застройщиков!!!
Радуйтесь комерсы с 1 января все советские госты отменят - вот тогда то и начнется истинный "порядок ".

29.09.2019 09:31
Я

Классно, можно будет воткнуть одну свечку этажей так 25.

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