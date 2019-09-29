Строить многоэтажные школы предложили в Минпросвещения для уменьшения количества смен

Увеличение этажности школ до пяти может решить проблемы трехсменного обучения, передает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.

"Все это рассматривается как предложение", – пояснил Басюк идею роста школ в вышину.

Однако, по его словам, в большей степени это вопрос не Минпросвещения, а Роспотребнадзора и строительных ведомств.

"В любом случае этот вопрос будет рассматриваться межколлегиально", – добавил замминистра, подчеркнув, что все заявки субъектов России, несомненно, учитываются.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, рассмотрение вопроса о смягчении требований к этажности школ и о работе по модернизации нормативно-технических документов и сводов правил ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В частности, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ.