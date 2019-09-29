Мария Мотузная сообщила об избиении и послала Россию на три буквы

Подписчики не поверили в избиение Марии / Фото: vk.com/incident22

Уроженка Барнаула Мария Мотузная несколько часов назад опубликовала в своем Twitter сообщение об избиении, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Ребят. На (пирожное) вашу Россию. У меня украли телефон и избили. Пошли вы на (пирожное). Ненавижу (блины). Пишу это с ноутбука с рассеченной бровью к (пирожным) собачкиным и ненавижу (пирожномразей)", – написала Мотузная в субботу вечером, 28 сентября.

Подписчики встретили такое с сообщение с недоверием, мягко говоря. Люди посчитали, что это способ получить внимание.

Сейчас аккаунт Марии в Twitter недоступен. Судя по всему, она вновь удалила его, как и в 2018 году, но позже восстановила.

Напомним, Мотузную в Барнауле обвиняли в экстремизме из-за нескольких картинок в соцсети. Нашлись даже две студентки, оскорбленные до глубины души изображениями, что и послужило основанием для уголовного дела. Мария явилась на несколько заседаний суда, а позже, когда дело вернули в прокуратуру, решила покинуть страну.

Позже Мотузную оправдали и она вернулась в Россию. Ей даже удалось отсудить у государства 100 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.

6 августа 2018 года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Марии Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и 282 ("Возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии") УК РФ. Уголовное дело прекратили после вступления в силу закона о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В частности, отныне фигурантами уголовного дела могут стать лица, повторно размещающие возбуждающие ненависть картинки либо создавшие "серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства".