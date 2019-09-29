Житель Барнаула дольше искал закладку в гаражах, чем радовался ее находке

В Барнауле сотрудники полиции задержали молодого человека с наркотиками, когда патрулировали территорию, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Ранее судимый мужчина 1992 года рождения заказал наркотическое средство в сети интернет и в вечернее время забрал, так называемую, закладку возле одного из гаражных кооперативов города", — рассказали в ведомстве.

Сотрудник полиции, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали барнаульца.

Неизвестное вещество было изъято и направлено на исследование. Оказалось, что это было синтетическое наркотическое средство, весом 4,9 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".