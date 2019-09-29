Путин примет участие в церемонии прощания с Шираком во Франции

Президент России Владимир Путин посетит Францию для участия в церемонии прощания с бывшим французским главой Жаком Шираком, передает ТАСС.

Ранее о возможном прибытии Путина на церемонию прощания в понедельник сообщало агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Информацию подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Жак Ширак умер утром в четверг, 26 сентября, на 87 году жизни. Пост президента он занимал с 1995 по 2007 год. Причина смерти не уточнялась.

В 2008 году Шираку присуждена Государственная премия России за гуманитарную деятельность. В своей благодарственной речи он вспомнил юношеский перевод "Евгения Онегина" на французский язык. На тот самый, на котором автор, "солнце русской поэзии" и фактический создатель русского литературного языка говорил до пяти лет.