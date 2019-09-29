Водитель в Барнауле врезался в опору железнодорожного моста

О пострадавших не сообщается / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле на проспекте Строителей водитель на автомобиле Subaru Impreza врезался в опору железнодорожного моста, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".
В комментариях к публикации предполагают, что водитель, видимо, не определился по какой полосе поехать или же его подрезали со светофора.
"Растерялся, ехал в левом ряду и вдруг видит что столб оказывается справа он подумал что по встречке едет", — написала в комментариях жительница Барнаула.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Сделали бы уже какую-то внятную разделительную, хоть обрезиненные столбики.
Предлагаю РЖД мост расширить, убрав опоры с проезжей части, чтобы они никому не мешали.