Водитель в Барнауле врезался в опору железнодорожного моста

О пострадавших не сообщается / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле на проспекте Строителей водитель на автомобиле Subaru Impreza врезался в опору железнодорожного моста, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

В комментариях к публикации предполагают, что водитель, видимо, не определился по какой полосе поехать или же его подрезали со светофора.

"Растерялся, ехал в левом ряду и вдруг видит что столб оказывается справа он подумал что по встречке едет", — написала в комментариях жительница Барнаула.

О пострадавших не сообщается.