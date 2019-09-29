Тренер с Урала, уволенная за фотографии, записала видеообращение

Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из-за откровенной фотосессии, записала видеобращение к коллегам, сообщает телеканал "360".

"Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания", — заявила на видео Конопенко.

С 41-летней женщиной расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка".

Уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.

Причиной стали фотографии, которые были сделаны еще в 2000-х годах.

Сама Конопенко считает решение руководства незаконным и планирует подать в суд. Ее уже поддержали общественники из правозащитных организаций и профсоюз "Учитель".

В феврале 2019 года оказалась в центре скандала учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая опубликовала в соцсетях фотографию, возмутившую маму одного из учеников. Татьяна — член Федерации зимнего плавания, она сфотографировалась на снегу в закрытом купальнике с грамотой в руках. Родители пожаловалась директору школы, тот посчитал образ непристойным, и в итоге Татьяне пришлось уволиться. В начале июня женщина побывала в гостях у ведущего программы "Прямой эфир" Андрея Малахова.