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В Смоленском районе Алтая за долги перед энергетиками обесточены все котельные

, ИА "Амител"
В районе рассчитывают, что с наступлением сильных холодов котельные придется подключить

В Смоленском районе Алтайского края за долги перед энергетиками в размере 15 млн рублей обесточены все котельные, сообщает ГТРК "Алтай".

"Тепло есть только в тех учреждениях, где есть свои котельные. Что касается угля, то его запасы очень малы и далеки от нормативных. При этом в районе ситуацию не считают чрезвычайной", — рассказывают в программе "Вести-Алтай".

Сообщается, что были накоплены долги на 15 млн рублей. Власти намерены были создать новое предприятие и передать ему имущество. Против такой схемы выступили энергетики.

В районе рассчитывают, что с наступлением сильных холодов котельные все-таки подключат к электричеству при вмешательстве прокуратуры.

Такую схему накануне критиковали на совещании в правительстве края при участии губернатора региона Виктора Томенко.

"За предыдущие годы сложилось правило: в переговоры с энергетиками не вступаем, деньги им не платим, они, естественно, отключают электроэнергию, дожидаемся отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует, и подключаем котельные. Круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать", — заявил на совещании Томенко.

В районе уверены, что котельные заработают уже на следующей неделе. Впрочем, пока неясно, каким именно образом это произойдет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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