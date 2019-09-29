Картину Ильи Репина собрали из четырех тысяч конфет в Петербурге

Картина приурочена к большой выставке / Фото: nevnov.ru

В Петербурге перед Михайловским дворцом собрали из четырех тысяч шоколадных конфет картину живописца Ильи Репина "Какой простор!", пишут "Невские новости".

"Искусство и счастье неразделимы. Людям нужно искусство, чтобы чувствовать себя счастливыми, оно наполняет нас эмоциями и вдохновляет. В искусстве обыкновенное встречается с необыкновенным", — рассказала Евгения Шефер, шеф-кондитер шоколадной фабрики "Счастье", которая выступила одним из организаторов акции.

Акцию приурочили к выставке "И. Е. Репин. К 175-летию со дня рождения", которая откроется 3 октября в Русском музеем.

На шоколадную копию картины "Какой простор!" ушло четыре тысячи конфет. Произведение появилось всего на несколько часов в парадном дворе Михайловского дворца. Местные жители картину не растащили.