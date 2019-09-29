Странное черное кольцо в небе сняли на фото и видео жители Подмосковья

Жители поселка Селятино в Московской области рассказали о странном объекте в небе, который представлял из себя черное и неподвижно висящее в воздухе кольцо. Кадры опубликованы в Instagram поселения.

"Что это? Со всех сторон Селятино жители поселка наблюдали за не понятным летающим кругом", — пишут люди в соцсетях.

На видео и опубликованных снимках видно черное кольцо. Местные жители предполагают, что это дым от взрыва. По другой версии, кольцо образовалось в результате промышленной химической деятельности.

"Ребята, все хихикаем? А ведь это наша с вами экология. Тут рыдать надо. Что в таком случае ждет наших детей и внуков?" — пишут сельчане.

"Это дым был в Калининце около военного участка", — разъясняют некоторые. При этом утверждается, что кольцо не рассеивалось долгое время несмотря на ветер.