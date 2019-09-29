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Бийчанке предложили позвать солдата, чтобы снять с дерева кошку

, ИА "Амител"
Люди вспоминают историю более чем десятилетней давности, которая со временем стала мемом

Жительница Бийска ищет тех, кто поможет ей снять с дерева бездомную кошку, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"Вторые сутки кот или кошка сидит на дереве. Сам слезть не может. На улице холодает. Очень нужна автовышка! Люди, нас много и мы сможем все вместе помочь. Животное жалко", – рассказала местная жительница.

В комментариях к публикации предлагается несколько инструкций по съему кошки с дерева: "кушать захочет, сам слезет", "полить валерьянкой дерево" и "позвонить в службу спасения".

Некоторые предлагают даже "позвать солдата", вспоминая историю более чем десятилетней давности, которая со временем стала мемом. Тогда нижегородский солдат Игорь Новиков, спасая кота Барсика разбил окно бутылкой, тряс дерево, а потом срубил его топором, порвав таким образом линию электропередачи. Кота при падении хоть и ударило током, но он остался жив. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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