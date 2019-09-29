Снег с дождем и ветер: так закончится сентябрь и начнется новая неделя на Алтае

На Алтае в понедельник, 30 сентября, ночью на большей части территории края ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможно отложение мокрого снега, в отдельных районах появление временного снежного покрова. Ветер западный, 7-1 2м/с, местами порывы 17-22 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

Температура ночью -4...+1 градуса. Днем +4...+9, в северных и восточных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, утром с мокрым снегом, в отдельных районах появление временного снежного покрова. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле ночью -1...+1 градуса, днем +5...+7. Ночью временами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. В начале дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.