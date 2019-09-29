Кудрин: нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей

Национальные проекты не всегда могут достигнуть установленных показателей, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает РИА "Новости".

"Они могут решать локальные проблемы, но не всегда дотянутся до тех показателей целевых, которые были установлены", — отметил Кудрин.

Напомним, финансирование нацпроектов в 2020-2022 годах в проекте бюджета предусмотрено на уровне более 2 трлн рублей в 2020 году, в 2021 году — 2,3 трлн рублей, а в 2022 году — 2,7 трлн рублей. Сам проект уже одобрен и ожидает внесения в Госдуму.

Таким образом, 7 трлн рублей за три года помогут решить лишь локальные проблемы, но не факт, что будут достигнуты предусмотренные показатели.

В январе президент России Владимир Путин поручил Кудрину осуществлять контроль за реализацией нацпроектов.