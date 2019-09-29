Женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы, спасли в Москве

В московской больнице спасли женщину, у которой болезнь поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит", – рассказали агентству.

Перечень диагнозов дополняли миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения.

Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, она все еще находится под наблюдением и проходит курс лечения.

Отмечается, что женщину доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Там у нее диагностировали системную красную волчанку. Причем болезнь протекала очень тяжело и имела высокую степень активности.

Системная красная волчанка (СКВ, болезнь Либмана) – диффузное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным иммунокомплексным поражением соединительной ткани и ее производных, с поражением сосудов микроциркуляторного русла. Системное аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки, преимущественно повреждается соединительная ткань с обязательным наличием сосудистого компонента.