"Остались без отдыха, но с долгом". Барнаульцы винят турагентство в сорванном отпуске

Очередной скандал в туристической сфере Алтайского края: клиенты компании "ХотТур", оплатившие путевки в Турцию на сентябрь, остались без отдыха и без денег. Люди утверждают, что директор турфирмы Олеся Шахторина не перевела оплату туроператору и скрылась вместе с деньгами. Сейчас барнаульцы пишут заявления в полицию и в суд. А супруг Шахториной, на чье имя записана компания, уверяет, что не имеет к ней никакого отношения. Разбираемся, что происходит.
Оплатили, но не улетели
Семья Натальи Ореховой приобрела две путевки в Турцию через турфирму "ХотТур" еще в июне. Вылет из Новосибирска должен был состояться 18 сентября. Ореховы оплатили трансфер из Барнаула до Новосибирска и готовились к путешествию.
"16 сентября менеджеры компании позвонили и сообщили, что руководитель агентства оплатила лишь половину нашей путевки, а так как остальная оплата не последовала, все деньги сгорели, и наш вылет не состоится", – рассказала amic.ru Наталья Орехова.
Она подчеркивает, что до этого случая услугами "ХотТур" уже пользовалась – весной в этой же фирме Ореховы приобретали путевки в Таиланд, и отпуск получился удачным. Поэтому осенний отдых семья решила доверить проверенной и, как им казалось, надежной компании.
Семья Ларисы Рыбкиной также была знакома с "ХотТуром". Несколько раз здесь приобретали путевки в Турцию и Таиланд. 26 сентября Лариса, ее супруг, мама, дочь и внучка должны были вылететь в Турцию.
"8 августа мы перевели на личную карту директору Олесе Шахториной 80 тысяч рублей. Чтобы оплатить еще 183 тысячи рублей, мы взяли кредит в банке. Эти деньги банк также перевел в агентство", – рассказывает женщина.
При этом она вспоминает, что сначала руководитель компании торопила их с оплатой, а после перевода денег на сообщения в WhatsApp не отвечала. Менеджеры агентств говорили клиентам, что у Шахториной проблемы личного характера, поэтому она пока не работает, но с путевками проблем нет.
"За четыре дня до вылета, 23 сентября, я пришла в агентство, а там была только бумага с номером телефона Павла Шахторина, владельца агентства и супруга Олеси. Мы ему позвонили, и он сказал, что его жена появится и будет выплачивать деньги. Тогда мы сразу обратились к туроператору "Анекс тур", от которого должны были лететь, и оказалось, что наш тур не оплачен, отель не забронирован. Мы остались без отдыха, но с долгом", – возмущается Лариса Рыбкина.
"Думала, что шутка"
Еще одна пострадавшая Наталья Басова обратилась в "ХотТур" впервые. Прежде чем приобрести путевку, фирму тщательно проверила. Но это не помогло.
"Фирму мы проверяли через налоговую, банк, вопросов не возникло. 2 августа мы заплатили "ХотТур" 110 тысяч рублей за тур на двоих, нам отдали чек. За три дня до вылета нам должны были отдать документы и билеты. Но 19 сентября поступил звонок от менеджера, который сообщил, что наш тур не оплачен, а директор скрылся с деньгами", – говорит Наталья.
"Сначала я подумала, что кто-то пошутил, и не поверила, что наш отдых сорвался, – рассказывает о своей ситуации другая клиентка "ХотТура" Нина Павловна. – 7 августа мы полностью оплатили путевку в Турцию. А 16 августа позвонил менеджер и сказал, что руководитель оплатила только половину нашего тура. Я начала звонить во все инстанции. Позвонила также туроператору и быстро доплатила еще 50%, чтобы тур состоялся".
Женщина вылетела на отдых 26 сентября, а перед этим успела подать исковое заявление в суд на фирму.
"Отношения не имеем"
По словам обратившихся в редакцию клиентов "ХотТур", на данный момент известно как минимум о 12 пострадавших туристах. Некоторые уже написали заявления в полицию и подали иски в суд на индивидуального предпринимателя Павла Шахторина, которому, согласно документам, принадлежит туристическая фирма "ХотТур". Директор фирмы Олеся Шахторина – его супруга.
Комментировать ситуацию корреспонденту amic.ru Павел Шахторин отказался, заявив, что никакого отношения к турфирме не имеет.
"Компания просто на меня оформлена. Супруга скоро вернется", – сказал Шахторин.
Вот только когда именно, и вернет ли она клиентам деньги, мужчина не сообщил.
Пострадавшие барнаульцы обращались с претензиями в головной филиал федеральной сети "ХотТур", но там им сообщили, что ничем помочь не могут.
"В "ХотТуре", главный филиал которого находится в Томске, нам сказали, что не имеют никакого отношения к барнаульской фирме, так как она работала по франшизе", – поясняет Наталья Орехова.
На момент публикации материала комментарий в "ХотТуре" amic.ru получить не удалось.
Что делать туристам "ХотТура"?
Алтайская региональная ассоциация туризма советует всем, кто купил путевки в "ХотТуре", но так и не вылетел на отдых, а также туристам, которые улетели, но были вынуждены заплатить дополнительно:
1. Составить претензию в двух экземплярах и доставить в офис туристической компании либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением. При личном вручении попросить поставить дату, подпись и печать на обоих экземплярах.
"Законодательством предусмотрен досудебный порядок рассмотрения споров, поэтому подача претензии – обязательный этап", – подчеркивает Наталья Гребенникова, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) и руководитель туристического агентства "Система".
2. Если в досудебном порядке не удается договориться с турагентством о возврате денег, то туристам необходимо составить иск о защите прав потребителя, в который можно также включить сумму неустойки и моральный вред.
3. Если турист внес предоплату, агентство передало деньги туроператору, а после этого исчезло, то люди могут доплатить тур самостоятельно и улететь на отдых.
4. Если тур не состоялся и турагентство отказывается возвращать денежные средства, не отвечает на телефонные звонки, то необходимо обратиться в полицию с уведомлением прокуратуры и общественной организации в туризме.
"Пострадавшие туристы могут обратиться за консультацией в Алтайскую региональную ассоциацию туризма через форму обратной связи на сайте ARAT.SU", – добавляет Наталья Гребенникова.
Как не стать обманутым?
Тем, кто только собирается в путешествие и выбирает туристическую фирму, в АРАТ советуют обратить внимание на такие параметры, как репутация, сроки работы на рынке и компетентность менеджеров.
"К сожалению, для многих туристов единственным критерием выбора является цена путевки. Но это неправильно. Туристические фирмы получают от туроператоров агентское вознаграждение за бронирование туров, размер которого в настоящее время составляет чаще всего 7-9%. В рамках системы лояльности турфирма может предоставить своему клиенту скидку, но, насколько вы понимаете, ее размер не может превышать 1-2%. То есть если вам обещают скидку 7-10% – перед вами банкрот либо мошенник. Математика простая: турагентство сегодня отдает вам свой заработок, а завтра его не будет, оно либо разорилось, либо это вариант "МММ", – рассказывает директор туристического агентства "100 Дорог" и член правления АРАТ Евгения Беспалова.
При бронировании тура компания обязана выдать туристам договор с указанием всех параметров, в том числе сведения о туроператоре, предоставляющего туристские услуги, чек либо бланк строгой отчетности "Туристическая путевка". Если вам выдают приходный кассовый ордер – это не правильно. После бронирования тура запросите номер заявки и подтверждение бронирования от туроператора.
"По этому номеру можно проследить статус подтверждения и оплаты вашей заявки. Если вы оплатили тур, и в течение трех дней не увидели статус "оплачено", задайте вопрос в туркомпанию – почему. Обращайте также внимание, является ли туристическое агентство членом Алтайской региональной ассоциации туризма, т.к. в ассоциацию принимают только фирмы, работающие стабильно много лет и с отличной репутацией", – резюмирует Евгения Беспалова.
Комментарии
Как не стать обманутыми? Очень просто - самостоятельно все бронировать!
Как мило, взять кредит на отдых..
Очередная Лель/Мулина (нужное подчеркнуть). После того, как Жанне Мулиной дали условку за мошенничество в крупном размере, по проторенному пути за ней потянулись другие адепты легкого заработка. Все благодаря справедливому "правосудию". Если бы зону потоптала, другие бы одумались.
самостоятельное бронирование не дает никаких гарантий
самостоятельное бронирование не дает никаких гарантий
Вы, похоже, никогда ничего сами не бронировали. Куча сайтов (тот же букинг), где можно без проблем забронировать тот или иной отель. В Тайланд/Вьетнам сейчас из Новосибирска есть регулярные рейсы. Если заранее купить билет, то путешествие выходит гораздо дешевле
Вообще-то очень интересно обстоят дела с так называемыми "франшизами". Известная фирма за деньги даёт право кому попало выступать под своим именем, но ответственности за этих "кто попало" не несёт. Дают крышу мошенникам? А может быть законодательно включить в договоры франчайзинга ответственность франчайзера? Почему клиент, идущий в известную сеть, должен разбираться на каких условиях и с какой ответственностью в данном офисе пользуются этим товарным знаком? И почему франчазер, получающий деньги за использование своего имени, не несёт никакой ответственности?
30.09.2019 09:16
- гость -
Очередная Лель/Мулина (нужное подчеркнуть). После того, как Жанне Мулиной дали условку за мошенничество в крупном размере, по проторенному пути за ней потянулись другие адепты легкого заработка. Все благодаря справедливому "правосудию". Если бы зону потоптала, другие бы одумались
А правду пишут, что В деле Мулиной Олеся Шахторина проходила как свидетель?
30.09.2019 09:34
- гость -
Поймать регулярный рейс дешевле чартера? Проблематично.Конечно, можно взять Новосибирск-Бангкок за 19 тыс напрямую, а можно за 8 с двумя пересадками и сутки в пути. Цена отеля при самостоятельном бронировании нисколько не ниже, чем у приобретающих оптом туроператоров. Плюс трансфер, плюс какая-никакая, но помощь гида...На мой взгляд, единственный плюс самостоятельного бронирования - самостоятельный выбор даты вылета и продолжительности отдыха.
Стали чаще кидать отдыхающих
Попали в такую же историю 2 года назад, закрыли директора, вот недавно выплатила на всех 500р, нам пришло 2.5р )))) долго смеялись....
Супруга скоро вернется", – сказал Шахторин
Наверное в Турции отдыхает
30.09.2019 09:34
- гость -
ошибаетесь, за жизнь перепробованы все способы, и везде "хорошо", просто вам пока везет, но поверьте когда вы круто попадете при таком бронировании - я вам не завидую
30.09.2019 09:28
- гость -
Да ну? А вы пробовали? Похоже, вам так сильно мозги в агентствах запудрили))))) На деле, проще не бывает - авиабилеты на сайте авиакомпаний (чем раньше, тем дешевле плюс акции вам в помощь), проживание бронируем непосредственно на сайте отеля (тоже дешевле обойдется, если бронировать заранее, да и клиентов таких в отелях особо почитают) . Остается только страховку онлайн оформить, что тоже очень легко сделать. Если нужна виза, то и ее оформление самостоятельно обходится в разы дешевле - ведь вы не переплачиваете агентствам за их "услуги" - никакой сложности в том, чтобы подготовить самостоятельно пакет документов нет. Отдыхаем только так и всегда довольны!
30.09.2019 09:56
- гость -
И как можно попасть, если не секрет? Если только а\к финт какой выкинет - рейс отменит или перенесет. Все-таки банкротятся они редко. Отель вы явно вперед проплачивать не будете, максимум бронь.
30.09.2019 09:56
- гость -
С умом к вопросу бронирования отелей подходить нужно, тогда и не "попадете"
Поймать регулярный рейс дешевле чартера? Проблематично.Конечно, можно взять Новосибирск-Бангкок за 19 тыс напрямую, а можно за 8 с двумя пересадками и сутки в пути. Цена отеля при самостоятельном бронировании нисколько не ниже, чем у приобретающих оптом туроператоров. Плюс трансфер, плюс какая-никакая, но помощь гида...На мой взгляд, единственный плюс самостоятельного бронирования - самостоятельный выбор даты вылета и продолжительности отдыха.
Летали самостоятельно в Тай на 17 дней, авиаперелет и гостиница на двоих обошлись в 70 тр. СТраховка и внутренний трансфер еще около 10. Сравните с туром (от 110 тр на 11 дней) и риском быть обманутым.
Продолжайте летать с турфирмами
10:01, все по классике, народ идет, раньше с этой фирмой и этим директором уже отдыхали, проблем не было, а в этот раз решила, что не обязательно отправлять всех на отдых, в итоге более 300 пострадавших, у нее имущества никакого, машину и ту продала за несколько дней до того, как все поняли, что никуда не полетят. Сейчас отдыхает она на зоне, вот выплатила 500р )
Пару-тройку лет назад Либерова Лена киданула пару-тройку десятков человек.
Рассчиталась с пострадавшими?
Или тоже дали условку и простили?
Самостоятельное бронирование также не дает никаких гарантий, особенно через сайты типо Букинг, Островок и т.п. В условиях их работы прописано - что возможна ситуация, когда отель который вы через них забронировали будет занят, овербукинг так называемый. В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут. Можно бронировать на сайте самих отелей, тут вероятность кидка поменьше на мой взгляд.
30.09.2019 10:37
- гость -
То есть для вас это равнозначно - когда отель вас переселит или вернет деньги (пусть и в течение месяца) - и когда вы вообще никуда не улетели и вам в принципе ничего не вернут? Суммы, думается мне, тоже не очень сопоставимы)))
Отдыхаю в Горном. Очень нравится .Кормите жуликов и дальше.
30.09.2019 10:43
- гость -
Угу. И во сколько вам отдых обходится?
Самостоятельное бронирование также не дает никаких гарантий, особенно через сайты типо Букинг, Островок и т.п. В условиях их работы прописано - что возможна ситуация, когда отель который вы через них забронировали будет занят, овербукинг так называемый. В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут. Можно бронировать на сайте самих отелей, тут вероятность кидка поменьше на мой взгляд.
Бронируешь без предварительной оплаты. Если отель занят (никогда с овербукингом не сталкивалась), тут же бронируешь другой отель или апартаменты. В курортной зоне проблем с жильем не бывает.
Опять же, что вы называете "кидком" ? Это когда у вас деньги берут, и не возвращают, или когда бронь снимают, и вы без потерь бронируете другой отель. Опять же странное сравнение сайта booking и "островок". Последнему я бы точно не стала что-то доверять.
О Российском кривосудии уже пора слагать пословицы...
нет адекватного наказания.
Народ перестаньте лениться и бронируйте отели сами, предварительно найдя рейс.
Сравните стоимость путевки в агенстве и стоимость самостоятельной брони, если выгодно, не ленитесь, бронируйте отель и самолет.
Страшно самим бронировать. А вдруг что не учтешь?
Из-за какой-нибудь мелочи будут проблемы.
Думаю, надо сначала несколько раз скататься по путевке, а там уже и опыт получишь и уверенность.
А что надо было старшую воспитательницу призывающию успокоится на вечный огонь? Я же не сумасшедший как некоторые.
30.09.2019 11:00
- гость -
Ну так скатайтесь сами куда-нибудь недалеко, потренируйтесь. Алгоритм в принципе один и тот же.
30.09.2019 10:53
- гость -
+10000000!
2гость
30.09.2019 10:37
"...В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут..."
Вы не поверите, но вменяемые владельцы отелей и апартаментов сильно дорожат собственной репутацией. Кидание клиентов у таких не практикуется. В этом году сам столкнулся с ситуацией, когда забронированные апартаменты оказались заняты, и хозяин, извиняясь, предложил другие - почти в два раза большей площади. При этом никакой доплаты не потребовал. В итоге в нашем распоряжении оказался целый этаж здания с прекрасной планировкой и панорамным видом на все четыре стороны. Кроме того, как правильно подметили, в нормальных курортных районах не составляет никакого труда даже в пик сезона снять себе жильё, потратив на это всего час-другой...
"...В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут..."
Это скорее наша российская "фишка" общения с клиентами. И деньги еще можно не возвращать
Самостоятельное бронирование конечно хорошо, но много нюансов. Пробовали например купить билет на чартер из Барнаула в Анталию ? А я пробовал, Ройал Флайт ценник выкатил просто конскую. Лететь на перекладных через МСК - можно, но рейсы с багажом стоят уже приличных денег, да и крайне неудобно это. Плюс обязательная страховка и трансфер до отеля. И самое главное - цена на сайте турецкого отеля существенно выше, только отель получался по стоимости столько же, сколько вся путевка в него же от Пегаса с перелетом. В итоге самостоятельная поездка в Турцию получалась ощутимо дороже чем через оператора. В итоге слетал через Пегаса, все отлично, уже 5-ый раз. Чартер летел туда 5 часов 45 минут, обратно 5 часов, красота. Хотя риск конечно есть, тоже подумываем над самостоятельным туризмом, но далеко не всегда это удобно и выгодно.
Самостоятельно ездил через Букинг в Калининград и Минск, проблем не было, в Турцию пока не решаюсь, неудобно и долго получается, проще через оператора.
Нужно вводить экскроу счета.
11:15
Чучмек
Вы же про Крым сейчас говорите? И во-сколько вам обошёлся отдых?
Дык, эта, а доблестные компетентные органы почему таких мошенником превентивно не вяжут, на выходе из подъезда, например, или в аэропорту?!