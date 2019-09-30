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"Остались без отдыха, но с долгом". Барнаульцы винят турагентство в сорванном отпуске

, ИА "Амител"
Все туристы купили путевки в компании "ХотТур"
Фото: Владимир Сергеев / РИА 'Новости'

Фото: Владимир Сергеев / РИА "Новости"

Очередной скандал в туристической сфере Алтайского края: клиенты компании "ХотТур", оплатившие путевки в Турцию на сентябрь, остались без отдыха и  без денег. Люди утверждают, что директор турфирмы Олеся Шахторина не перевела оплату туроператору и скрылась вместе с деньгами. Сейчас барнаульцы пишут заявления в полицию и в суд. А супруг Шахториной, на чье имя записана компания, уверяет, что не имеет к ней никакого отношения. Разбираемся, что происходит.

Оплатили, но не улетели

Семья Натальи Ореховой приобрела две путевки в Турцию через турфирму "ХотТур" еще в июне. Вылет из Новосибирска должен был состояться 18 сентября. Ореховы оплатили трансфер из Барнаула до Новосибирска и готовились к путешествию. 

"16 сентября менеджеры компании позвонили и сообщили, что руководитель агентства оплатила лишь половину нашей путевки, а так как остальная оплата не последовала, все деньги сгорели, и наш вылет не состоится", – рассказала amic.ru Наталья Орехова.

Она подчеркивает, что до этого случая услугами "ХотТур" уже пользовалась – весной в этой же фирме Ореховы приобретали путевки в Таиланд, и отпуск получился удачным. Поэтому осенний отдых семья решила доверить проверенной и, как им казалось, надежной компании.

Семья Ларисы Рыбкиной также была знакома с "ХотТуром". Несколько раз здесь приобретали путевки в Турцию и Таиланд. 26 сентября Лариса, ее супруг, мама, дочь и внучка должны были вылететь в Турцию.

"8 августа мы перевели на личную карту директору Олесе Шахториной 80 тысяч рублей. Чтобы оплатить еще 183 тысячи рублей, мы взяли кредит в банке. Эти деньги банк также перевел в агентство", – рассказывает женщина.

При этом она вспоминает, что сначала руководитель компании торопила их с оплатой, а после перевода денег на сообщения в WhatsApp не отвечала. Менеджеры агентств говорили клиентам, что у Шахториной проблемы личного характера, поэтому она пока не работает, но с путевками проблем нет.

"За четыре дня до вылета, 23 сентября, я пришла в агентство, а там была только бумага с номером телефона Павла Шахторина, владельца агентства и супруга Олеси. Мы ему позвонили, и он сказал, что его жена появится и будет выплачивать деньги. Тогда мы сразу обратились к туроператору "Анекс тур", от которого должны были лететь, и оказалось, что наш тур не оплачен, отель не забронирован. Мы остались без отдыха, но с долгом", – возмущается Лариса Рыбкина.

"Думала, что шутка"

Еще одна пострадавшая Наталья Басова обратилась в "ХотТур" впервые. Прежде чем приобрести путевку, фирму тщательно проверила. Но это не помогло.

"Фирму мы проверяли через налоговую, банк, вопросов не возникло. 2 августа мы заплатили "ХотТур" 110 тысяч рублей за тур на двоих, нам отдали чек. За три дня до вылета нам должны были отдать документы и билеты. Но 19 сентября поступил звонок от менеджера, который сообщил, что наш тур не оплачен, а директор скрылся с деньгами", – говорит Наталья.

"Сначала я подумала, что кто-то пошутил, и не поверила, что наш отдых сорвался, – рассказывает о своей ситуации другая клиентка "ХотТура" Нина Павловна. – 7 августа мы полностью оплатили путевку в Турцию. А 16 августа позвонил менеджер и сказал, что руководитель оплатила только половину нашего тура. Я начала звонить во все инстанции. Позвонила также туроператору и быстро доплатила еще 50%, чтобы тур состоялся".

Женщина вылетела на отдых 26 сентября, а перед этим успела подать исковое заявление в суд на фирму.

"Отношения не имеем"

По словам обратившихся в редакцию клиентов "ХотТур", на данный момент известно как минимум о 12 пострадавших туристах. Некоторые уже написали заявления в полицию и подали иски в суд на индивидуального предпринимателя Павла Шахторина, которому, согласно документам, принадлежит туристическая фирма "ХотТур". Директор фирмы Олеся Шахторина – его супруга.

Комментировать ситуацию корреспонденту amic.ru Павел Шахторин отказался, заявив, что никакого отношения к турфирме не имеет.

"Компания просто на меня оформлена. Супруга скоро вернется", – сказал Шахторин.

Вот только когда именно, и вернет ли она клиентам деньги, мужчина не сообщил.

Пострадавшие барнаульцы обращались с претензиями в головной филиал федеральной сети  "ХотТур", но там им сообщили, что ничем помочь не могут.

"В "ХотТуре", главный филиал которого находится в Томске, нам сказали, что не имеют никакого отношения к барнаульской фирме, так как она работала по франшизе", – поясняет Наталья Орехова.

На момент публикации материала комментарий в "ХотТуре" amic.ru получить не удалось.

Что делать туристам "ХотТура"?

Алтайская региональная ассоциация туризма советует всем, кто купил путевки в "ХотТуре", но так и не вылетел на отдых, а также туристам, которые улетели, но были вынуждены заплатить дополнительно:

1. Составить претензию в двух экземплярах и доставить в офис туристической компании либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением. При личном вручении попросить поставить дату, подпись и печать на обоих экземплярах.

"Законодательством предусмотрен досудебный порядок рассмотрения споров, поэтому подача претензии – обязательный этап", – подчеркивает Наталья Гребенникова, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) и руководитель туристического агентства "Система".

2. Если в досудебном порядке не удается договориться с турагентством о возврате денег, то туристам необходимо составить иск о защите прав потребителя, в который можно также включить сумму неустойки и моральный вред.

3. Если турист внес предоплату, агентство передало деньги туроператору, а после этого исчезло, то люди могут доплатить тур самостоятельно и улететь на отдых.

4. Если тур не состоялся и турагентство отказывается возвращать денежные средства, не отвечает на телефонные звонки, то необходимо обратиться в полицию с уведомлением прокуратуры и общественной организации в туризме.

"Пострадавшие туристы могут обратиться за консультацией в Алтайскую региональную ассоциацию туризма через форму обратной связи на сайте ARAT.SU", – добавляет  Наталья Гребенникова.

Как не стать обманутым?

Тем, кто только собирается в путешествие и выбирает туристическую фирму, в АРАТ  советуют обратить внимание на такие параметры, как репутация, сроки работы на рынке и компетентность менеджеров.

"К сожалению, для многих туристов единственным критерием выбора является цена путевки. Но это неправильно. Туристические фирмы получают от туроператоров агентское вознаграждение за бронирование туров, размер которого в настоящее время составляет чаще всего 7-9%. В рамках системы лояльности турфирма может предоставить своему клиенту скидку, но, насколько вы понимаете, ее размер не может превышать 1-2%. То есть если вам обещают скидку 7-10% – перед вами банкрот либо мошенник. Математика простая: турагентство сегодня отдает вам свой заработок, а завтра его не будет, оно либо разорилось, либо это вариант "МММ", – рассказывает директор туристического агентства "100 Дорог" и член правления АРАТ Евгения Беспалова.

При бронировании тура компания обязана выдать туристам договор с указанием всех параметров, в том числе сведения о туроператоре, предоставляющего туристские услуги, чек либо бланк строгой отчетности "Туристическая путевка". Если вам выдают приходный кассовый ордер – это не правильно. После бронирования тура запросите номер заявки и подтверждение бронирования от туроператора.

"По этому номеру можно проследить статус подтверждения и оплаты вашей заявки. Если вы оплатили тур, и в течение трех дней не увидели статус "оплачено", задайте вопрос в туркомпанию – почему. Обращайте также внимание, является ли туристическое агентство членом Алтайской региональной ассоциации туризма, т.к. в ассоциацию принимают только фирмы, работающие стабильно много лет и с отличной репутацией", – резюмирует Евгения Беспалова.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.09.2019 08:23
- гость -

Как не стать обманутыми? Очень просто - самостоятельно все бронировать!

30.09.2019 08:34
- гость -

Как мило, взять кредит на отдых..

30.09.2019 09:16
- гость -

Очередная Лель/Мулина (нужное подчеркнуть). После того, как Жанне Мулиной дали условку за мошенничество в крупном размере, по проторенному пути за ней потянулись другие адепты легкого заработка. Все благодаря справедливому "правосудию". Если бы зону потоптала, другие бы одумались.

30.09.2019 09:28
- гость -

самостоятельное бронирование не дает никаких гарантий

30.09.2019 09:34
- гость -

самостоятельное бронирование не дает никаких гарантий

Вы, похоже, никогда ничего сами не бронировали. Куча сайтов (тот же букинг), где можно без проблем забронировать тот или иной отель. В Тайланд/Вьетнам сейчас из Новосибирска есть регулярные рейсы. Если заранее купить билет, то путешествие выходит гораздо дешевле

30.09.2019 09:34
- гость -

Вообще-то очень интересно обстоят дела с так называемыми "франшизами". Известная фирма за деньги даёт право кому попало выступать под своим именем, но ответственности за этих "кто попало" не несёт. Дают крышу мошенникам? А может быть законодательно включить в договоры франчайзинга ответственность франчайзера? Почему клиент, идущий в известную сеть, должен разбираться на каких условиях и с какой ответственностью в данном офисе пользуются этим товарным знаком? И почему франчазер, получающий деньги за использование своего имени, не несёт никакой ответственности?

30.09.2019 09:48
DETR

30.09.2019 09:16
- гость -
Очередная Лель/Мулина (нужное подчеркнуть). После того, как Жанне Мулиной дали условку за мошенничество в крупном размере, по проторенному пути за ней потянулись другие адепты легкого заработка. Все благодаря справедливому "правосудию". Если бы зону потоптала, другие бы одумались


А правду пишут, что В деле Мулиной Олеся Шахторина проходила как свидетель?

30.09.2019 09:48
- гость -

30.09.2019 09:34
- гость -
Поймать регулярный рейс дешевле чартера? Проблематично.Конечно, можно взять Новосибирск-Бангкок за 19 тыс напрямую, а можно за 8 с двумя пересадками и сутки в пути. Цена отеля при самостоятельном бронировании нисколько не ниже, чем у приобретающих оптом туроператоров. Плюс трансфер, плюс какая-никакая, но помощь гида...На мой взгляд, единственный плюс самостоятельного бронирования - самостоятельный выбор даты вылета и продолжительности отдыха.

30.09.2019 09:55
гость

Стали чаще кидать отдыхающих

30.09.2019 09:56
- гость -

Попали в такую же историю 2 года назад, закрыли директора, вот недавно выплатила на всех 500р, нам пришло 2.5р )))) долго смеялись....

30.09.2019 09:56
гость

Супруга скоро вернется", – сказал Шахторин

Наверное в Турции отдыхает

30.09.2019 09:56
- гость -


30.09.2019 09:34
- гость -

ошибаетесь, за жизнь перепробованы все способы, и везде "хорошо", просто вам пока везет, но поверьте когда вы круто попадете при таком бронировании - я вам не завидую

30.09.2019 09:59
- гость -

30.09.2019 09:28
- гость -

Да ну? А вы пробовали? Похоже, вам так сильно мозги в агентствах запудрили))))) На деле, проще не бывает - авиабилеты на сайте авиакомпаний (чем раньше, тем дешевле плюс акции вам в помощь), проживание бронируем непосредственно на сайте отеля (тоже дешевле обойдется, если бронировать заранее, да и клиентов таких в отелях особо почитают) . Остается только страховку онлайн оформить, что тоже очень легко сделать. Если нужна виза, то и ее оформление самостоятельно обходится в разы дешевле - ведь вы не переплачиваете агентствам за их "услуги" - никакой сложности в том, чтобы подготовить самостоятельно пакет документов нет. Отдыхаем только так и всегда довольны!

30.09.2019 10:01
- гость -

30.09.2019 09:56
- гость -
И как можно попасть, если не секрет? Если только а\к финт какой выкинет - рейс отменит или перенесет. Все-таки банкротятся они редко. Отель вы явно вперед проплачивать не будете, максимум бронь.

30.09.2019 10:02
- гость -

30.09.2019 09:56
- гость -

С умом к вопросу бронирования отелей подходить нужно, тогда и не "попадете"

30.09.2019 10:04
- гость -

Поймать регулярный рейс дешевле чартера? Проблематично.Конечно, можно взять Новосибирск-Бангкок за 19 тыс напрямую, а можно за 8 с двумя пересадками и сутки в пути. Цена отеля при самостоятельном бронировании нисколько не ниже, чем у приобретающих оптом туроператоров. Плюс трансфер, плюс какая-никакая, но помощь гида...На мой взгляд, единственный плюс самостоятельного бронирования - самостоятельный выбор даты вылета и продолжительности отдыха.

Летали самостоятельно в Тай на 17 дней, авиаперелет и гостиница на двоих обошлись в 70 тр. СТраховка и внутренний трансфер еще около 10. Сравните с туром (от 110 тр на 11 дней) и риском быть обманутым.

30.09.2019 10:06
- гость -

Продолжайте летать с турфирмами

30.09.2019 10:10
- гость -

10:01, все по классике, народ идет, раньше с этой фирмой и этим директором уже отдыхали, проблем не было, а в этот раз решила, что не обязательно отправлять всех на отдых, в итоге более 300 пострадавших, у нее имущества никакого, машину и ту продала за несколько дней до того, как все поняли, что никуда не полетят. Сейчас отдыхает она на зоне, вот выплатила 500р )

30.09.2019 10:13
- гость -

Пару-тройку лет назад Либерова Лена киданула пару-тройку десятков человек.
Рассчиталась с пострадавшими?
Или тоже дали условку и простили?

30.09.2019 10:37
- гость -

Самостоятельное бронирование также не дает никаких гарантий, особенно через сайты типо Букинг, Островок и т.п. В условиях их работы прописано - что возможна ситуация, когда отель который вы через них забронировали будет занят, овербукинг так называемый. В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут. Можно бронировать на сайте самих отелей, тут вероятность кидка поменьше на мой взгляд.

30.09.2019 10:42
- гость -

30.09.2019 10:37
- гость -
То есть для вас это равнозначно - когда отель вас переселит или вернет деньги (пусть и в течение месяца) - и когда вы вообще никуда не улетели и вам в принципе ничего не вернут? Суммы, думается мне, тоже не очень сопоставимы)))

30.09.2019 10:43
- гость -

Отдыхаю в Горном. Очень нравится .Кормите жуликов и дальше.

30.09.2019 10:47
- гость -

30.09.2019 10:43
- гость -
Угу. И во сколько вам отдых обходится?

30.09.2019 10:53
- гость -



Самостоятельное бронирование также не дает никаких гарантий, особенно через сайты типо Букинг, Островок и т.п. В условиях их работы прописано - что возможна ситуация, когда отель который вы через них забронировали будет занят, овербукинг так называемый. В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут. Можно бронировать на сайте самих отелей, тут вероятность кидка поменьше на мой взгляд.

Бронируешь без предварительной оплаты. Если отель занят (никогда с овербукингом не сталкивалась), тут же бронируешь другой отель или апартаменты. В курортной зоне проблем с жильем не бывает.
Опять же, что вы называете "кидком" ? Это когда у вас деньги берут, и не возвращают, или когда бронь снимают, и вы без потерь бронируете другой отель. Опять же странное сравнение сайта booking и "островок". Последнему я бы точно не стала что-то доверять.

30.09.2019 10:57
Лола

О Российском кривосудии уже пора слагать пословицы...
нет адекватного наказания.

Народ перестаньте лениться и бронируйте отели сами, предварительно найдя рейс.
Сравните стоимость путевки в агенстве и стоимость самостоятельной брони, если выгодно, не ленитесь, бронируйте отель и самолет.

30.09.2019 11:00
- гость -

Страшно самим бронировать. А вдруг что не учтешь?
Из-за какой-нибудь мелочи будут проблемы.
Думаю, надо сначала несколько раз скататься по путевке, а там уже и опыт получишь и уверенность.

30.09.2019 11:04
- гость -

А что надо было старшую воспитательницу призывающию успокоится на вечный огонь? Я же не сумасшедший как некоторые.

30.09.2019 11:05
- гость -

30.09.2019 11:00
- гость -
Ну так скатайтесь сами куда-нибудь недалеко, потренируйтесь. Алгоритм в принципе один и тот же.

30.09.2019 11:08
- гость -

30.09.2019 10:53
- гость -

+10000000!

30.09.2019 11:15
Чучмек

2гость
30.09.2019 10:37

"...В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут..."

Вы не поверите, но вменяемые владельцы отелей и апартаментов сильно дорожат собственной репутацией. Кидание клиентов у таких не практикуется. В этом году сам столкнулся с ситуацией, когда забронированные апартаменты оказались заняты, и хозяин, извиняясь, предложил другие - почти в два раза большей площади. При этом никакой доплаты не потребовал. В итоге в нашем распоряжении оказался целый этаж здания с прекрасной планировкой и панорамным видом на все четыре стороны. Кроме того, как правильно подметили, в нормальных курортных районах не составляет никакого труда даже в пик сезона снять себе жильё, потратив на это всего час-другой...

30.09.2019 11:24
- гость -

"...В таком случае они или селят вас в отель подобного по их мнению класса или возвращают средства в течении месяца. И никакой ответственности за это не несут..."

Это скорее наша российская "фишка" общения с клиентами. И деньги еще можно не возвращать

30.09.2019 11:32
- гость -

Самостоятельное бронирование конечно хорошо, но много нюансов. Пробовали например купить билет на чартер из Барнаула в Анталию ? А я пробовал, Ройал Флайт ценник выкатил просто конскую. Лететь на перекладных через МСК - можно, но рейсы с багажом стоят уже приличных денег, да и крайне неудобно это. Плюс обязательная страховка и трансфер до отеля. И самое главное - цена на сайте турецкого отеля существенно выше, только отель получался по стоимости столько же, сколько вся путевка в него же от Пегаса с перелетом. В итоге самостоятельная поездка в Турцию получалась ощутимо дороже чем через оператора. В итоге слетал через Пегаса, все отлично, уже 5-ый раз. Чартер летел туда 5 часов 45 минут, обратно 5 часов, красота. Хотя риск конечно есть, тоже подумываем над самостоятельным туризмом, но далеко не всегда это удобно и выгодно.
Самостоятельно ездил через Букинг в Калининград и Минск, проблем не было, в Турцию пока не решаюсь, неудобно и долго получается, проще через оператора.

30.09.2019 11:33
Гость

Нужно вводить экскроу счета.

30.09.2019 11:37
- гость -

11:15
Чучмек
Вы же про Крым сейчас говорите? И во-сколько вам обошёлся отдых?

30.09.2019 11:38
- гость -

Дык, эта, а доблестные компетентные органы почему таких мошенником превентивно не вяжут, на выходе из подъезда, например, или в аэропорту?!

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