"Остались без отдыха, но с долгом". Барнаульцы винят турагентство в сорванном отпуске

Очередной скандал в туристической сфере Алтайского края: клиенты компании "ХотТур", оплатившие путевки в Турцию на сентябрь, остались без отдыха и без денег. Люди утверждают, что директор турфирмы Олеся Шахторина не перевела оплату туроператору и скрылась вместе с деньгами. Сейчас барнаульцы пишут заявления в полицию и в суд. А супруг Шахториной, на чье имя записана компания, уверяет, что не имеет к ней никакого отношения. Разбираемся, что происходит.

Оплатили, но не улетели

Семья Натальи Ореховой приобрела две путевки в Турцию через турфирму "ХотТур" еще в июне. Вылет из Новосибирска должен был состояться 18 сентября. Ореховы оплатили трансфер из Барнаула до Новосибирска и готовились к путешествию.

"16 сентября менеджеры компании позвонили и сообщили, что руководитель агентства оплатила лишь половину нашей путевки, а так как остальная оплата не последовала, все деньги сгорели, и наш вылет не состоится", – рассказала amic.ru Наталья Орехова.

Она подчеркивает, что до этого случая услугами "ХотТур" уже пользовалась – весной в этой же фирме Ореховы приобретали путевки в Таиланд, и отпуск получился удачным. Поэтому осенний отдых семья решила доверить проверенной и, как им казалось, надежной компании.

Семья Ларисы Рыбкиной также была знакома с "ХотТуром". Несколько раз здесь приобретали путевки в Турцию и Таиланд. 26 сентября Лариса, ее супруг, мама, дочь и внучка должны были вылететь в Турцию.

"8 августа мы перевели на личную карту директору Олесе Шахториной 80 тысяч рублей. Чтобы оплатить еще 183 тысячи рублей, мы взяли кредит в банке. Эти деньги банк также перевел в агентство", – рассказывает женщина.

При этом она вспоминает, что сначала руководитель компании торопила их с оплатой, а после перевода денег на сообщения в WhatsApp не отвечала. Менеджеры агентств говорили клиентам, что у Шахториной проблемы личного характера, поэтому она пока не работает, но с путевками проблем нет.

"За четыре дня до вылета, 23 сентября, я пришла в агентство, а там была только бумага с номером телефона Павла Шахторина, владельца агентства и супруга Олеси. Мы ему позвонили, и он сказал, что его жена появится и будет выплачивать деньги. Тогда мы сразу обратились к туроператору "Анекс тур", от которого должны были лететь, и оказалось, что наш тур не оплачен, отель не забронирован. Мы остались без отдыха, но с долгом", – возмущается Лариса Рыбкина.

"Думала, что шутка"

Еще одна пострадавшая Наталья Басова обратилась в "ХотТур" впервые. Прежде чем приобрести путевку, фирму тщательно проверила. Но это не помогло.

"Фирму мы проверяли через налоговую, банк, вопросов не возникло. 2 августа мы заплатили "ХотТур" 110 тысяч рублей за тур на двоих, нам отдали чек. За три дня до вылета нам должны были отдать документы и билеты. Но 19 сентября поступил звонок от менеджера, который сообщил, что наш тур не оплачен, а директор скрылся с деньгами", – говорит Наталья.

"Сначала я подумала, что кто-то пошутил, и не поверила, что наш отдых сорвался, – рассказывает о своей ситуации другая клиентка "ХотТура" Нина Павловна. – 7 августа мы полностью оплатили путевку в Турцию. А 16 августа позвонил менеджер и сказал, что руководитель оплатила только половину нашего тура. Я начала звонить во все инстанции. Позвонила также туроператору и быстро доплатила еще 50%, чтобы тур состоялся".

Женщина вылетела на отдых 26 сентября, а перед этим успела подать исковое заявление в суд на фирму.

"Отношения не имеем"

По словам обратившихся в редакцию клиентов "ХотТур", на данный момент известно как минимум о 12 пострадавших туристах. Некоторые уже написали заявления в полицию и подали иски в суд на индивидуального предпринимателя Павла Шахторина, которому, согласно документам, принадлежит туристическая фирма "ХотТур". Директор фирмы Олеся Шахторина – его супруга.

Комментировать ситуацию корреспонденту amic.ru Павел Шахторин отказался, заявив, что никакого отношения к турфирме не имеет.

"Компания просто на меня оформлена. Супруга скоро вернется", – сказал Шахторин.

Вот только когда именно, и вернет ли она клиентам деньги, мужчина не сообщил.

Пострадавшие барнаульцы обращались с претензиями в головной филиал федеральной сети "ХотТур", но там им сообщили, что ничем помочь не могут.

"В "ХотТуре", главный филиал которого находится в Томске, нам сказали, что не имеют никакого отношения к барнаульской фирме, так как она работала по франшизе", – поясняет Наталья Орехова.

На момент публикации материала комментарий в "ХотТуре" amic.ru получить не удалось.

Что делать туристам "ХотТура"?

Алтайская региональная ассоциация туризма советует всем, кто купил путевки в "ХотТуре", но так и не вылетел на отдых, а также туристам, которые улетели, но были вынуждены заплатить дополнительно:

1. Составить претензию в двух экземплярах и доставить в офис туристической компании либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением. При личном вручении попросить поставить дату, подпись и печать на обоих экземплярах.

"Законодательством предусмотрен досудебный порядок рассмотрения споров, поэтому подача претензии – обязательный этап", – подчеркивает Наталья Гребенникова, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) и руководитель туристического агентства "Система".

2. Если в досудебном порядке не удается договориться с турагентством о возврате денег, то туристам необходимо составить иск о защите прав потребителя, в который можно также включить сумму неустойки и моральный вред.

3. Если турист внес предоплату, агентство передало деньги туроператору, а после этого исчезло, то люди могут доплатить тур самостоятельно и улететь на отдых.

4. Если тур не состоялся и турагентство отказывается возвращать денежные средства, не отвечает на телефонные звонки, то необходимо обратиться в полицию с уведомлением прокуратуры и общественной организации в туризме.

"Пострадавшие туристы могут обратиться за консультацией в Алтайскую региональную ассоциацию туризма через форму обратной связи на сайте ARAT.SU", – добавляет Наталья Гребенникова.

Как не стать обманутым?

Тем, кто только собирается в путешествие и выбирает туристическую фирму, в АРАТ советуют обратить внимание на такие параметры, как репутация, сроки работы на рынке и компетентность менеджеров.

"К сожалению, для многих туристов единственным критерием выбора является цена путевки. Но это неправильно. Туристические фирмы получают от туроператоров агентское вознаграждение за бронирование туров, размер которого в настоящее время составляет чаще всего 7-9%. В рамках системы лояльности турфирма может предоставить своему клиенту скидку, но, насколько вы понимаете, ее размер не может превышать 1-2%. То есть если вам обещают скидку 7-10% – перед вами банкрот либо мошенник. Математика простая: турагентство сегодня отдает вам свой заработок, а завтра его не будет, оно либо разорилось, либо это вариант "МММ", – рассказывает директор туристического агентства "100 Дорог" и член правления АРАТ Евгения Беспалова.

При бронировании тура компания обязана выдать туристам договор с указанием всех параметров, в том числе сведения о туроператоре, предоставляющего туристские услуги, чек либо бланк строгой отчетности "Туристическая путевка". Если вам выдают приходный кассовый ордер – это не правильно. После бронирования тура запросите номер заявки и подтверждение бронирования от туроператора.

"По этому номеру можно проследить статус подтверждения и оплаты вашей заявки. Если вы оплатили тур, и в течение трех дней не увидели статус "оплачено", задайте вопрос в туркомпанию – почему. Обращайте также внимание, является ли туристическое агентство членом Алтайской региональной ассоциации туризма, т.к. в ассоциацию принимают только фирмы, работающие стабильно много лет и с отличной репутацией", – резюмирует Евгения Беспалова.