"Динамо-Барнаул" отобрало очки у омского "Иртыша"

Барнаульское "Динамо" завершило календарный футбольный год и второй круг ничьей с лидером турнира – омским "Иртышом", который до этого за девять матчей первенства России по футболу ПФЛ группы "Восток" терял очки лишь единожды, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Игра началась с быстрого гола. Уже на четвертой минуте Владимир Завьялов неотразимо пробил после скидки головой от партнера.

Давление гостей, которые взяли мяч под свой контроль, принесло свои плоды на 58-й минуте встречи. Прострел с фланга замкнул освободившийся от опеки защитников Руслан Пучков. До конца встречи счет остался неизменным.

После окончания матча "Динамо" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице первенства России по футболу ПФЛ группы "Восток".

"Иртыш" сохранил лидерство в турнирной таблице. Ближайший преследователь отстает от него на 12 очков.