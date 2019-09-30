Мощная магнитная буря обрушилась на Алтайский край

Магнитная буря накрыла Алтайский край в минувшие выходные – 28 и 29 сентября. Местные жители жаловались на проблемы со связью. Сложности периодически возникали при попытке воспользоваться мобильным интернетом.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, пик пришелся на субботу – мощность магнитных волн превысила 5 баллов. В воскресенье воздействие магнитных волн ослабло до 4 баллов.
Напомним, что магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.
Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки.
По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в пять раз увеличивается количество самоубийств.
Комментарии
Ааааа, так вот почему у меня телефон не работал, магнитная буря виновата, а я то думал, что зарядить забыл... Но помогла все же зарядка...
Бредятина
Ладно еще спутники, но наземная связь при чем?
Обрушилась на Алтайский край...
Прицельно бьёт.
30.09.2019 09:24
- гость -
Обрушилась на Алтайский край...
Прицельно бьёт.
Гуманитарии, такие гуманитарии. Или жертвы ЕГЭ? Недавно была скопипащенная новость, что известный постоянный метеоритный дождь (например, леониды) ожидается в Волгоградской области и Казани (области я указал "от фонаря", но подача была именно такой, ресурс алтайский скопировал перлы писак из другого региона).