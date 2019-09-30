Мощная магнитная буря обрушилась на Алтайский край

Магнитная буря накрыла Алтайский край в минувшие выходные – 28 и 29 сентября. Местные жители жаловались на проблемы со связью. Сложности периодически возникали при попытке воспользоваться мобильным интернетом.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, пик пришелся на субботу – мощность магнитных волн превысила 5 баллов. В воскресенье воздействие магнитных волн ослабло до 4 баллов.

Напомним, что магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в пять раз увеличивается количество самоубийств.