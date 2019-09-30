Составлен рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цены и качества

Business Insider представило рейтинг лучших в мире смартфонов по соотношению цены и качества, сообщает РИА "Новости".

Возглавил список китайский OnePlus 7T с операционной системой Android 10. Его можно купить по цене от 535 долларов.

Второе место эксперты отдали Apple iPhone 11. Его стоимость у дилеров в России стартует от 60 тысяч рублей.

На третью ступень пьедестала поставили OnePlus 7 Pro. Его можно приобрести за 39,5 тысячи рублей.

Замкнули пятерку Pixel 3a и Pixel 3a XL (разделили четвертое место) и другое популярное изделие из линейки OnePlus – 6T.

В рейтинг попали также четыре представителя Samsung Galaxy (S10e, Note 10 Plus, S10 и S10 Plus) и три Apple iPhone (XR, 11 Pro и 11 Pro Max).