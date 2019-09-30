Может, успеют к Новому году? Для театра кукол "Сказка" покупают светильники и мебель

Центр госзакупок Алтайского края объявил два тендера на комплектацию здания театра кукол "Сказка" светильниками и мебелью. Общая сумма – чуть больше миллиона рублей.

Тендер объявлен во второй половине сентября. На два вида светильников, которыми, скорее всего, планируется оборудовать кабинеты, выделяется 95 тыс. рублей. На участие в закупке заявилась только компания "ЛД Трейд". В контракте сказано, что товар должен быть поставлен до 13 декабря 2019 года.

На мебель для кафе запланировано 992 тыс. рублей. На эту сумму предстоит купить несколько видов деревянных обеденных столов, барную стойку. Аукцион пройдет 10 октября. По условиям контракта установить мебель нужно до 6 декабря 2019 года.

Ранее Минстрой сообщал amic.ru, что ввод здания театра кукол "Сказка" отложен с осени 2019-го на конец года. Причины отсрочки в пресс-службе не пояснили, сославшись на "объективные причины".