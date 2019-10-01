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В центре, в кирпичном доме, недорого: реально ли купить такую квартиру в Барнауле

, ИА "Амител"
Застройщики не случайно активно осваивают тихий центр города: это перспективный район с развитой инфраструктурой
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Многие барнаульцы давно обратили внимание, что в последнее время центр города, а именно квартал, расположенный в границах проспекта Строителей, улиц Челюскинцев, Партизанской и Ядринцева, активно застраивается. Сегодня здесь ведется строительство сразу нескольких объектов: частные дома сносят, а на их месте появляются новые высотки. И не случайно, что именно этот микрорайон облюбовали многие застройщики: называемый в народе тихим центром, он привлекает не только своим отдалением от шума и суеты, привычных для центра, но и своей отличной инфраструктурой. Школы, детские сады, магазины – все это в шаговой доступности, а транспортная развязка позволяет без проблем добраться в любую часть города. Единственное, что может остановить от покупки квартиры в столь комфортном районе – это ее стоимость: традиционно в центре города цена на жилье высока. Однако бывают и приятные исключения: в строящемся доме по ул. Партизанской, 203 стоимость квартир начинается всего от 1 325 520 рублей, то есть от 50 900 рублей за квадратный метр при средней стоимости жилья в строящихся в центре города объектах порядка 60 000 рублей за "квадрат". А это значит, что квартиру здесь может позволить себе практически каждый.

С ЗАБОТОЙ О КОМФОРТЕ БУДУЩИХ ЖИЛЬЦОВ

Новостройка по ул. Партизанской, 203 расположена в самом центре города, на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев, и представляет собой 16-этажный многоквартирный дом, рассчитанный на 242 квартиры площадью от 27 до 80 кв.м. Материал дома – кирпич – обеспечивает тепло, долговечность и хорошую звукоизоляцию.

Объект находится в перспективном районе, являющемся транспортной "связкой", которая соединяет западную и северо-западную части города с центром. В шаговой доступности от него – государственные детские сады № 67, 30, 177, а также частный детский сад "Апельсин", что непременно оценят семьи с детьми. В пяти минутах ходьбы располагаются школы №13 и 54, а через дорогу находятся магазины "Магнит" и "Мария-Ра".

С заботой о комфорте будущих жильцов организовано и внутридворовое пространство, включающее в себя площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивную и хозяйственную площадки, а также тротуар для катания на роликах.

На первом этаже здания запланирована автостоянка на 73 места и семь офисных помещений с отдельными входами. А об экономии семейного бюджета позаботится автономная газовая котельная, обеспечивающая независимое отопление дома. 

Дом на Партизанской, 203 сдается уже в 2021 году, поэтому если вы планируете приобрести современную и качественную квартиру в тихом центре по доступной цене, стоит поторопиться. Звоните в отдел продаж "Барнаулкапстрой" по телефону 8 (3852) 252-337: здесь вам помогут подобрать именно тот вариант жилья, о котором вы мечтаете.

Застройщик – ООО СЗ "ПакПластика", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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