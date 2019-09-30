Автомобиль провалился в прошлогоднюю яму, выкопанную в Барнауле

Яму выкопали и оставили / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле во дворе жилого дома в яму провалился автомобиль, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
Неприятность произошла на улице Малахова во дворе дома № 171. Как сообщают местные жители, еще прошлым летом рабочие раскопали дорогу и до сих пор не восстановили.
"Страдают машины, ходить невозможно, легко можно ноги переломать. Будьте внимательны заезжая в этот двор", – дает краткую характеристику локации жительница Барнаула.
Комментарии
Может в суд подаст?
Год прошел! И чего ждём? Свернутых шей? Ну ок, молчите раз всё устраивает.
Водоканал так же работает! был классный асфальт, пришел водоканал, стала яма глубиной 10-15 см, и протоптаный нонами асфальт, может пора уже штрафовать водоканал за такие ремонты? с граждан пеню берут не стесняются, они требуют, а мы ничего не имеем права требовать? Павловский тракт-попова, яма 10 см глубиной 1м*3м, и множество дворовых территорий так же отремонтировано по водоканальной технологии - "и так сойдет!"