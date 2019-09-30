Молодой парень погиб в Бийске, попав вечером под трамвай

Жителя Бийска переехал трамвай / Фото: ok.ru/delovoybiy

В Бийске в воскресенье вечером, 29 сентября, на Переезде молодой человек попал под трамвай, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

По информации, размещенной в группе "Деловой Бийск", парень погиб под колесами трамвая. "По данным очевидцев, пострадавшему отрезало ногу. К сожалению, он скончался", – говорится в записи.

Сообщает об этом и группа "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" в комментариях под другой новостью. По их информации, трамвай отрезал молодому человеку обе ноги, умер он через 15 минут.

Судя по всему, он скончался на месте происшествия. Не уточняется, когда приехала машина скорой помощи.