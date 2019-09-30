Жители двух Алтаев за год стали больше уделять внимание своему здоровью

Алтайский край и Республика Алтай повысили свой рейтинг среди регионов, где жители чаще ведут здоровый образ жизни, сообщает РИА "Новости".

Согласно исследованию, Алтайский край занял 36-е место в списке из 85 возможных. В прошлогоднем рейтинге регион был 38-м.

Республика Алтай значительно усилила свои позиции, переместившись с 63-го места на 43-е.

Эксперты проанализировали несколько показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Лидируют в рейтинге Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. На последнем месте оказался Камчатский край, далее Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.