Алтайский депутат помог людям построить мост и соединить две части села

Депутат Алтайского Заксобрания Иван Дубинин помог вновь соединить село, рассказали в региональном отделении ЛДПР.

Старый подвесной мост через реку Чапша соединял центр села Красногорское и его заречную часть. Конструкция давно была в аварийном состоянии и прокуратура предписала ее демонтировать.

"Есть там и бетонный мост, но до него необходимо добираться несколько километров. Не каждому пенсионеру такое под силу, и совсем неудобно это спешащим на занятия школьникам, а также вечером. А что касается общественного транспорта – так его и вовсе нет в селе", – отметили в пресс-службе реготделения партии.

Путь же через демонтированный подвесной мост значительно сокращал расстояние и время – людям было легко добраться до больницы, детских садов, школ, автовокзала.

Жители собрали почти сотню подписей и обратились за помощью к Дубинину. Тот, в свою очередь, направил обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко, с которым позже лично встретился. В результате у селян появился новый подвесной мост, который соединил две части села.