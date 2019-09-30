Два барнаульца задушили человека и сваливали вину друг на друга

Алтайский краевой суд вынес приговор двоим жителям Барнаула за убийство дяди одного из них, сообщает региональная прокуратура. Первый получил наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, второй – 16 лет.

Как установлено судом и следствием, барнаульцы в июне 2018 года вступили в конфликт с мужчиной, когда они распивали спиртное.

Сначала горожане избили его, а затем задушили бельевой веревкой. Желая отвести от себя подозрение, ночью они вынесли тело к гаражам.

В процессе следствия обвиняемые старательно сваливали вину друг на друга, утверждая что смертельное удушение произвел именно товарищ.

Это не помогло избежать наказания – присяжные заседатели признали виновными их обоих.