"Третья нога" Водонаевой удивила поклонников в Instagram

Поклонники телеведущей Алены Водонаевой удивились, заметив на фотографии в Instagram знаменитости "третью ногу".

Абсолютное большинство комментариев к посту, где актриса просит поддержать приют для животных "Котодетки", касаются именно ножек актрисы. Причем на этот раз уделили внимание не их красоте, а их количеству.

"Ален, откуда третья нога?" – вопрошают подписчики.

Не найдя объективного объяснения намеренного демонстрирования "дополнительной" конечности, ценители таланта Водонаевой предположили, что причиной может быть ошибка фоторедактора.

Ранее в СМИ появилась информация, что супруги Алена Водонаева и Алексей Косинус живут раздельно. 36-летний музыкант перебрался в родной Санкт-Петербург.

Алексей сделал предложение Алене в июне 2017 года после нескольких месяцев отношений, однако знакомы они были много лет. В сентябре того же года пара сыграла свадьбу на родине жениха – в Санкт-Петербурге, а затем еще одну в Лас-Вегасе.