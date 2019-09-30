Роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговом кодексе не ожидают в Минсельхозе

Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на рыбу в России в случае более высокого, чем планировалось ранее, повышения ставок сбора за пользование водными биологическими ресурсами в рамках поправок в Налоговый кодекс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство.

"Расчетные значения ставок сбора за пользование водными биоресурсами демонстрируют разнонаправленные изменения, по одним видам будет увеличение ставки, по другим – снижение. В целом роста цен в связи с изменением ставок сбора не ожидаем", – сообщили в Минсельхозе.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что изменение подхода к расчету ставок сбора за пользование водными биоресурсами и введение более высоких ставок может привести к росту отпускных цен на рыбу.

Цель разработанного законопроекта – совершенствование порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога в сфере рыбохозяйственного комплекса. Он предполагает создание механизма уплаты сборов за пользование водными биоресурсами с применением льгот для повышения экономической эффективности рыболовства.