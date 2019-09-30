Роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговом кодексе не ожидают в Минсельхозе

Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на рыбу в России в случае более высокого, чем планировалось ранее, повышения ставок сбора за пользование водными биологическими ресурсами в рамках поправок в Налоговый кодекс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство.
"Расчетные значения ставок сбора за пользование водными биоресурсами демонстрируют разнонаправленные изменения, по одним видам будет увеличение ставки, по другим – снижение. В целом роста цен в связи с изменением ставок сбора не ожидаем", – сообщили в Минсельхозе.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что изменение подхода к расчету ставок сбора за пользование водными биоресурсами и введение более высоких ставок может привести к росту отпускных цен на рыбу.
Цель разработанного законопроекта – совершенствование порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога в сфере рыбохозяйственного комплекса. Он предполагает создание механизма уплаты сборов за пользование водными биоресурсами с применением льгот для повышения экономической эффективности рыболовства.
Комментарии
Рост был и будет.
а где вообще нормальную рыбу в городе можно купить?
Кучка друзей президента во главе с президентом, продают ресурсы за границу, деньги тратят непонятно куда, а для граждан устанавливают налог на пользование водными ресурсами, которые по праву должны принадлежать гражданам!
Наглость чиновников не знает границ!
Я вообще раз в сто лет уже рыбу покупаю. Дорого стало. И вообще почему должна рыба стоить дороже чем говядина? Её растить не надо, кормить не надо, коровники для неё стоить и т.п.