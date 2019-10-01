Дожить до ремонта. Огромную барнаульскую поликлинику-памятник будут восстанавливать

Поликлиника № 2 / Фото: Екатерина Смолихина

У критично обветшалого здания городской поликлиники № 2 на проспекте Калинина, 16, появился шанс дождаться ремонта: накануне на сайте госзакупок разместили тендер на подготовку проекта предстоящих работ. Корреспонденты amic.ru побывали в здании, построенном еще в 1936 году, и окунулись не только в атмосферу разрухи, но и интерьеров советских медучреждений. Капремонта эти стены не видели никогда.

Копоть и маяки на трещинах

Городская поликлиника № 2 расположена в здании со статусом памятника архитектуры регионального значения. "Оно построено в стиле ар-деко и имеет художественное лицо. Но самое главное: оно представляет большой интерес как часть городского ансамбля, который в первой половине прошлого века возводил Меланжевый комбинат", – поясняет архитектор и руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг.

На Калинина, 16 обслуживают около 37 тысяч человек. Здесь есть своя регистратура, амбулатория, дневной стационар на 11 коек. Прием ведут терапевты 14 участков и врачи узких специальностей.

"Здание сразу проектировали и строили под поликлинику. Но со временем требования к таким медучреждениям изменились, поэтому мы говорим не просто о ремонте, а реконструкции с приспособлением под современные нужды", – объяснила amic.ru главврач Ирина Вильгельм, которая также возглавляет горбольницу № 5. – Мы получили в управление здание на Калинина, 16 в 2014 году. По моим оценкам, капитального ремонта сетей и конструкций там не было никогда".

Спартанский колорит

Условия на Калинина, 16 спартанские, а в некоторых случаях даже удивительные для медучреждения. Краска на стенах лестничных клеток отваливается пластами, а там где она еще держится – покрыта копотью. Большую трещину в углу закрывает маячок, датированный 2017 годом: бумагу не разорвало, а значит, стена пока не отваливается. Еще одно колоритное место – туалет. Помещения за фанерными загородками разделены пополам. В каждом – унитаз с прогнившим баком и раковина.

В глаза бросается "советский" интерьер: деревянные панели, бумажные обои, зеркала-трюмо, кресла с откидными сиденьями и двухрожковые бра на стенах. Плазменные панели, транслирующие рекламные ролики, выглядят неуместно.

"Персонал поликлиники давно ждет ремонта здания. Капитального за все мое время работы (около 15 лет) не проводили. Так, иногда сами подмазываем и подкрашиваем то, что совсем отвалилось", – рассказывает сотрудница дневного стационара, пожелавшая не называть себя.

"Мы стараемся поддерживать санитарные нормы, но очевидно, что здание требует реконструкции, – добавляет Ирина Вильгельм. – Его построили в 1936 году. В этом году мы вошли в краевую адресную инвестиционную программу (на разработку проекта зарезервировано около 6 млн рублей, – прим. ред.). До конца года предстоит разработать проект ремонта и реконструкции, определить сметную стоимость. На следующем этапе предстоит определить финансирование и подрядчика".

Главврач говорит, что во время проектирования здание еще раз обследуют, и тогда эксперты вынесут вердикт: возможно ли его восстановить на 100%.

Кто и за сколько восстановит поликлинику?

Контракт на разработку проекта разместил на сайте госзакупок Единый заказчик капстроительства Алтайского края. По его условиям, исполнитель в течение 400 дней после подписания контракта должен будет обследовать здание, подготовить документацию по его восстановлению и приспособлению для современного использования, а также пройти историко-культурную экспертизу. Обновленное здание должно прослужить не менее 50 лет.

По заданию закупки проектировщики должны предусмотреть стоимость восстановления поликлиники – максимум 54 тыс. рублей за кв.м. Таким образом при площади 2 984,3 кв.м ремонт может обойтись в 161 млн рублей.