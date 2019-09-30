Эвакуатор, который смог. Бийчане обрадовались увезенной машине полиции

Правила сами себя нарушили? / Фото: vk.com/incident_22
Жители алтайского наукограда в паблике "Инцидент Бийск" обсуждают эвакуацию полицейского автомобиля.
В комментариях люди желают счастья водителю эвакуатора, другие переживают за его здоровье в будущем. Но в целом отзывы позитивные.
"Еще бы уронили", – один из подписчиков нашел способ, как радость может стать еще шире.
"Битый небитого везет", "Правила сами себя нарушили", "Бензин закончился на задании", "Неожиданно", Не каждый бы осмелился", "Ура", "Карма все видит!" – пишут жители Бийска.
Впрочем, вся радость оказалась надуманной. "Явление" разъяснил один из подписчиков паблика, однако оставив при этом надежду в сердцах горожан.
"Ребята. Если честно, я мимо проезжал. У них что-то с движком. Капот открыт был. Так что зря мы радуемся. Но настанет время и на них управа найдется", – написал тот, кто испортил весь праздник.
Комментарии
Эвакуации полицейской машины - могут радоваться только идиоты, которые встают под знак остановка запрещена, или места для инвалидов, им ведь так ближе идти до магазина... Волзе Леруа и особенно Ленты, стоят десятки машин под знаком, и никому дела нет, а когда их увозят начинают ныть, вы ставьте свои жоп...возки как надо и не будет ни к кому претензий.
30.09.2019 16:37
- гость -
Возле крупных торговых центров типа леруа и ленты, а особенно возле гэлакси слишком много мест для инвалидов. Ну нет в городе столько инвалидов с машиной, зачем столько мест? Они всегда пустые стоят или на них стоят машины не инвалидов.
Я не призываю нарушать. Я призываю сократить места для инвалидов до разумного минимума.
Вот почти все радуются когда проблемы возникли у полиции, а вот когда проблемы возникают у нас то мы огорчаемся и зовем на помощь полицию. Ну сломался автомобиль у силовиков, в чем радость, а завтра сломается у кого-нибудь из нас и может быть эта бригада и поможет - отбуксирует. У меня было в практике такое, когда с другом на его машине сломались, а на улице минус 30. Проезжали мимо милиционеры на уазике зацепили и дотащили до дома.
Ну то,что неудачам полиции радуются кухонные бойцы, уличные писюны, пьяные гонщики и прочая закомплексованная и маргинальная часть общества, общеизвестно и объяснимо. А вот подобное отношение одного из основных СМИ края наводит на неприятные мысли относительно его сотрудников.
30.09.2019 17:23
- гость -
Полностью согласен!!!
А что не радоваться? Часто наблюдаю, как пузаны овец стригут не по делу...