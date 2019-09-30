Эвакуатор, который смог. Бийчане обрадовались увезенной машине полиции

Правила сами себя нарушили? / Фото: vk.com/incident_22

Жители алтайского наукограда в паблике "Инцидент Бийск" обсуждают эвакуацию полицейского автомобиля.

В комментариях люди желают счастья водителю эвакуатора, другие переживают за его здоровье в будущем. Но в целом отзывы позитивные.

"Еще бы уронили", – один из подписчиков нашел способ, как радость может стать еще шире.

"Битый небитого везет", "Правила сами себя нарушили", "Бензин закончился на задании", "Неожиданно", Не каждый бы осмелился", "Ура", "Карма все видит!" – пишут жители Бийска.

Впрочем, вся радость оказалась надуманной. "Явление" разъяснил один из подписчиков паблика, однако оставив при этом надежду в сердцах горожан.

"Ребята. Если честно, я мимо проезжал. У них что-то с движком. Капот открыт был. Так что зря мы радуемся. Но настанет время и на них управа найдется", – написал тот, кто испортил весь праздник.