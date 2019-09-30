Актеру Устинову заменили реальное наказание на год условно

Устинов на свободе / Фото: t.me/Lshot

Мосгорсуд отменил приговор актеру Павлу Устинову, заменив реальный срок на год условно и два года испытательного срока, сообщает Telegram-канал Life shot.

"С приговором я не согласен. Преступление я не совершал. Приговор остался обвинительным, хоть и год условно. Будем обжаловать", – сказал на пресс-конференции Устинов.

Также он сказал, что его "задело, что вот так вот человека можно посадить ни за что в тюрьму".

"Я к Росгвардии нормально отношусь. Но этот случай... это противоправные действия", – добавил Устинов, подчеркнув, что "крови не жаждет".

Прокуратура просила изменить приговор Устинову и заменить реальный срок на 3,5 года условно. По мнению прокурора, Тверской суд нарушил принципы гуманизма, назначив столь суровый приговор изначально.

Мосгорсуд и вовсе изменил приговор на один год условно. Статью переквалифицировали с тяжкой на среднюю.

Ранее сообщалось, что на заседании были приобщены к делу видео задержания Устинова и вывод экспертизы о том, что актер не хватал росгвардейца за руки, а значит, он не мог нанести ему травму – вывих левого плеча. Суд первой инстанции не стал смотреть видео задержания, вызвавшие резонанс в обществе.

Устинов получил 3,5 года колонии за то, что "при задержании оказал сопротивление и применил насилие к представителю власти, опасное для его здоровья". Генпрокуратура назвала это решение суда слишком строгим и попросила его пересмотреть. Росгвардеец также посчитал приговор чрезмерно суровым и просил суд не давать реальный срок.