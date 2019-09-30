Актеру Устинову заменили реальное наказание на год условно

Устинов на свободе / Фото: t.me/Lshot
Мосгорсуд отменил приговор актеру Павлу Устинову, заменив реальный срок на год условно и два года испытательного срока, сообщает Telegram-канал Life shot.
"С приговором я не согласен. Преступление я не совершал. Приговор остался обвинительным, хоть и год условно. Будем обжаловать", – сказал на пресс-конференции Устинов.
Также он сказал, что его "задело, что вот так вот человека можно посадить ни за что в тюрьму".
"Я к Росгвардии нормально отношусь. Но этот случай... это противоправные действия", – добавил Устинов, подчеркнув, что "крови не жаждет".
Прокуратура просила изменить приговор Устинову и заменить реальный срок на 3,5 года условно. По мнению прокурора, Тверской суд нарушил принципы гуманизма, назначив столь суровый приговор изначально.
Мосгорсуд и вовсе изменил приговор на один год условно. Статью переквалифицировали с тяжкой на среднюю.
Ранее сообщалось, что на заседании были приобщены к делу видео задержания Устинова и вывод экспертизы о том, что актер не хватал росгвардейца за руки, а значит, он не мог нанести ему травму – вывих левого плеча. Суд первой инстанции не стал смотреть видео задержания, вызвавшие резонанс в обществе.
Устинов получил 3,5 года колонии за то, что "при задержании оказал сопротивление и применил насилие к представителю власти, опасное для его здоровья". Генпрокуратура назвала это решение суда слишком строгим и попросила его пересмотреть. Росгвардеец также посчитал приговор чрезмерно суровым и просил суд не давать реальный срок.
Комментарии
Меня вся эта возня вокруг данной персоны порядком напрягает. Особенно как сильно его отстаивали известные актёры и прочие деятели искусств. Бесит что отстаивают только своих. Кроме этого актёра больше никого не арестовали? Почему его нужно отстаивать, а остальных нет?
То есть осудили за то что случайно оказался на улице как бы в месте проведения митинга?! Вбивают населению, что любые протесты против несменяемого будут нещадно подавляться?
Жаль, что на волне хайпа и неумного стада возмущенных, освобождают преступников... Почувствовав безнаказанность они будут и дальше стараться устроить "майдан" за деньги...
Оказывал сопротивление,повалил росгвардейца при исполнении им служебных обязанностей и пытался сбежать.Радоваться надо такому приговору.
Это верно - преступники сфабриковавшие эти дела ответственности не понесли, а ведь сеют рознь между населением и силовиками...
я так и не понял, за что его хотели задержать то? что он стоял и разговаривал по телефону? или что в кожаной куртке? что он нарушил то?
Росгвардию надо вообще разогнать! на деньги народа, дубинами хлещут этот народ!
30.09.2019 17:48
- гость -
Вам на краине виднее
30.09.2019 17:09
- гость -
Стадо и преступников я вижу в нападавших! Они набросились и избивали просто человека который шел по своим делам с телефоном в руке, это четко видно на видео! Докажите обратное..!
17:55
Проход в хохлы засчитан. Продолжайте работать.
30.09.2019 18:05
- гость -
Не был бы ты глупой телкой, можно было бы доказать.. Но зачем доказывать кухарке?
30.09.2019 17:17
- гость -
Кто повалил гвардейца? Гвардеец сам позорно свалился и еще хватал за ноги как детсадовец! Если бы в моем подразделении, когда я служил, боец так проводил захват, я бы со стыда сгорел, а он не вылез бы с тренажей!
30.09.2019 17:55
Я
Вы что то имеете против украинцев?