В Алтайском крае снова потеплеет

В Алтайский край на смену холодам к концу недели снова придет теплая для осени погода, следует из прогноза синоптиков на сайте Gismeteo.

Метеорологи считают, что минимальной дневной отметки в +5 градусов столбик термометра достигнет 1 октября, а затем постепенно поползет вверх.

Так, в среду температура днем достигнет +9°C, в четверг +13°C, в пятницу и субботу +15°C, в воскресенье +17°C, а в понедельник +18°C.

При этом во все эти дни, кроме вторника, осадков не ожидается. Ночные заморозки прогнозируют во вторник (-1°C) и среду (-2°C).

Ранее стало известно, что октябрь в Сибири будет холоднее, чем годом ранее.