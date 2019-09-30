Элеваторы Алтайского края отправили масло в Китай в прогрессивных контейнерах

27 сентября из Барнаула в порт Находка, а затем в Китай (Шанхай) отправился зерновой экспресс из флекситанков с семенами льна и маслом разных культур. Это специальная одноразовая тара объемом с ж/д контейнер. Она позволяет экономить на транспортировке до 20 долларов за тонну, повышает конкурентоспособность продукции и в итоге помогает прийти к главной цели региона – более чем двукратному увеличению экспорта к 2024 году.

С 2019 года в Алтайском крае действует проект "Экспорт продукции АПК", который должен увеличить объем экспорта сельхозпродукции с 235 млн долларов в 2019 году до 501 млн долларов по итогам 2024 года.

В чем эффект флекситанков?

Первый высокотехнологичный поезд из 106 контейнеров собрала для производителей Алтайского края компания "Европак". В него загрузили продукцию сельхозпредприятия "Меркурий", Корчинский, Кытмановский и Гилевский элеваторы. Все они входят в Сибирский экспортный союз SEUS.

"С 2015 года "Меркурий" поставляет масло в Китай. Изначально мы использовали ж/д цистерны. Это было нетехнологично и дорого, – рассказала Татьяна Черная, менеджер отдела ВЭД ЗАО "Меркурий". – Во флекситанки мы заливаем продукцию непосредственно на заводе и выгружаем ее конечному потребителю уже в Китае".

Есть и другие преимущества новой технологии транспортировки. Например, в обычных контейнерах срок поставки зерна до порта составляет около месяца, а специально собранный состав довозит его в два раза быстрее. За счет больших объемов отгрузки производитель экономит на накладных расходах. По этой и другим причинам транспортировка тонны масла или зерна во флекситанке обходится алтайским компаниям на 15-20 долларов дешевле, чем в контейнере. Плюс экспорт масличных культур субсидируется государством.

"Постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 № 1104 алтайским компаниям-экспортерам компенсируется часть затрат на транспортировку своей продукции на внешние рынки, – поясняет Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям".

Фактически речь идет об экономии до 80 тысяч рублей с контейнера. В этом году одобренный размер субсидий составил более 154 миллионов рублей и по ряду заявок уже проведены выплаты. "Объем поддержанного экспорта составляет более 127 тысяч тонн на общую стоимость 2 миллиарда 560 миллионов рублей", – поясняет Большаков.

Экспорт в рост

Новые логистические технологии и госсубсидии позволяют сельхозпроизводителям строить планы на увеличение объемов экспорта. "В 2018 году Сибирский экспортный союз SEUS продал около 50 тыс. тонн продукции за рубеж. В этом году планируем увеличить экспорт на 10-15%", – рассказала Татьяна Черная.

"Алтайские компании имеют огромный потенциал в наращивании экспортных поставок, – подчеркивает Большаков. – С введением регулярных контейнерных флексипоездов регион получит новые конкурентные преимущества на экспортных рынках".

"Мы поддерживаем такие проекты, потому что они позволяют снизить себестоимость продукции алтайских производителей, а значит повысить ее конкурентоспособность на внешнем рынке, – отметила руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского края Римма Москвитина. – Надеемся, что в дальнейшем этот проект – отправка сельхозпродукции во флекситанках – будет масштабирован на другие направления".

Что такое флекситанк

Это герметичный гибкий контейнер для перевозки жидких и сыпучих продуктов объемом 21,5 тонны. Он оборудован клапаном для загрузки, а также отвода лишнего воздуха. Флекситанк позволяет мобильно перегружать продукцию с одного транспорта на другой, сохраняя ее качество. "Упаковка" состоит из нескольких слоев полиэтилена и армированного полипропилена. После использования ее утилизируют.

Исполнительный директор логистической компании "Европак" Сос Казарян, который и отправлял высокотехнологичный поезд, отметил, что в месяц компания готова формировать до трех составов с маслом и масленичными культурами.