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Как на Алтае производят питьевую воду: эксклюзивный репортаж с производства

, ИА "Амител"
Чтобы убедиться в качестве воды, которую мы пьем, можно записаться на экскурсию и отследить весь цикл – от источника до розлива

Бутилированная вода сегодня – неотъемлемая часть повседневной жизни, как банковская карта, смартфон или чашка ароматного кофе, с которого мы начинаем утро. Мы чаще пьем воду из бутылки, и это факт. Она и безопаснее, и полезнее, как уверяют производители, и даже вкуснее. Что же особенного в бутилированной воде и как ее производят? Об этом репортаж с места событий – из производственного цеха Барнаульской водяной компании.

Источник
На территории Барнаульской водяной компании на зеленой лужайке уютно расположились две артезианские скважины глубиной 240 и 280 метров. Зеленая лужайка – это, на самом деле, санитарная зона, доступ к которой имеют только специалисты производства. Скважины расположены таким образом, чтобы вода, поднятая из недр, сразу же поступала в цех водоподготовки. Так безопаснее и гигиеничнее – уверяют специалисты.


Барнаульская водяная компания вовсе не случайно решила пробурить артезианские скважины на улице Эмилии Алексеевой, 71. Ольга Варнавская, главный специалист по качеству, рассказывает: "Компания располагается на территории Пятого Барнаульского водозабора, который ранее снабжал часть города артезианской водой. В 90-х годах он был законсервирован и никак не использовался. С 2005 года мы развернули на этом месте производство бутилированной воды".Геологический возраст водоносного слоя, из которого компания добывает воду, примерно более 5 млн лет: он образовался еще в кайнозойскую эру. Глубина надежно оберегает источник от любых воздействий извне, частицу за частицей накапливая и сохраняя природную пользу воды.

Водоподготовка
Весь цикл водоподготовки выстроен таким образом, чтобы ни в коем случае не нарушить природные свойства воды:

  • Вода из скважины поступает непосредственно в цех водоподготовки. Первым делом фильтр грубой очистки удаляет механические примеси – в основном песок.
  • Далее в камере озонирования соединения железа и марганца окисляются и переходят в нерастворимую форму.
  • Затем вода поступает на песчаный фильтр и фильтр, заполненный активированным углем, улучшаются вкус, цвет и запах воды.
  • Потом вода обеззараживается ультрафиолетовыми лучами, а перед розливом дополнительно озонируется.
  • Хлорсодержащие препараты и коагулянты запрещены при водоподготовке.

И только после всех этих процедур уже сбалансированная по своему составу вода, в которой достаточно минеральных веществ для нашего организма, поступает на линию розлива.

Но сначала про тару


Тара в производстве используется многооборотная, из безопасного и довольно прочного поликарбоната. И прежде чем наполниться полезной водой, бутыли проходят строгую процедуру санитарной обработки. Тара тщательно моется снаружи, проходит бракераж на целостность, органолептику и качество мойки. Затем бутыли отправляются на внутреннюю мойку: при температуре 68-72˚С каждая бутыль промывается специальным раствором при помощи автомата изнутри и как следует ополаскивается питьевой водой. "В бутылях "Легенды жизни" не должно быть ничего, кроме "Легенды жизни", –  говорят специалисты производства.

Наконец-то розлив
И вот сбалансированная по своему составу вода встречается с чистой бутылью в станке розлива. В мгновения, когда струя воды попадает в горло бутыли, в поток подаются микроэлементы йода, фтора, селена или янтарной кислоты – в зависимости от того, какой вид воды сегодня разливают (если вы не знали, "Легенда жизни" бывает семи видов). За дозировкой полезных веществ в каждой бутыли следят компьютер и производственная лаборатория.


Полные бутыли уже полезной воды "Легенда жизни" идут по конвейеру на укупорку. Каждая крышечка заботливо обеззараживается ультрафиолетом (и ничем иным!) и автоматически надевается на бутыль. Очень удобно, да и подделать крышку потом практически невозможно.

А что дальше?
А дальше "Легенда жизни" идет в объятия автомата, который оборачивает каждую бутыль в термоусадочную пленку. Так она целее и чище во время доставки, что особенно нравится клиентам компании. Бутыли составляются в ряд паллетайзером и отправляются на склад, где неутомимая производственная лаборатория изучит каждую партию воды. Действительно ли соответствует состав заявленному? Хватает ли микро- и макроэлементов? Безопасна ли вода? И только через 24 часа, после проведения исследований и лабораторных испытаний, "Легенда жизни" может отправляться домой, в офис, в детский сад или в поликлинику, а может, в школу и в торговый центр. Одним словом, туда, где ждут "Легенду".

В итоге
Барнаульская водяная компания занимается производством бутилированной воды 18 лет. Компания выстроила процесс производства на основе опыта и солидной научно-технической базы. В компании внедрена и успешно действует система менеджмента безопасности пищевой продукции. Вся продукция производится с соблюдением требований к качеству и безопасности продукции, процессам производства, установленных техническими регламентами ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, распространяемых на производство питьевых бутилированных вод.

В 2018 году Барнаульская водяная компания успешно прошла сертификационный аудит SGS (Женева, Швейцария).
Сегодня линейка воды под брендом "Легенда жизни" представлена широко: вода для малышей с первых дней жизни, вода для спортсменов, вода для кофемашин, вода с йодом, фтором и селеном – с теми элементами, в которых остро нуждаются жители нашего региона, инновационная вода с янтарной кислотой, сохраняющая молодость на клеточном уровне.
О воде, ее производстве и свойствах можно говорить еще много и долго. Но лучше один раз увидеть, как производится вода, которую клиенты компании называют "Полезная вода Алтая". Записаться на экскурсию на производство "Легенды жизни" можно по телефону (3852) 777-777 или на сайте https://www.777-777.org/ekskursii.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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