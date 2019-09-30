Чирлидерши, енот и световое шоу: как в Барнауле открывали "Титов-Арену"

На открытие обновленного Дворца спорта и зрелищ, который теперь называется "Титов-Арена", пришло более пяти тысяч человек. Полные трибуны здесь в последний раз собирала команда "Мотор" или группа "Ленинград". Перед игрой, как на матчах КХЛ, прошло световое шоу и презентация новой команды "Динамо-Алтай". Сама арена готова только на 60%. Весной 2020 года собственник обещает доделать фасад здания, установить на нем мультимедийный экран для просмотра трансляций. Но это не мешает проводить во дворце хоккейные матчи уже сейчас. 1 октября здесь стартует международный турнир среди студентов. В Барнаул прилетят сборные из США, Словакии и Чехии. О том, как открывали "Титов-Арену" после реконструкции, смотрите в нашем видеоролике.