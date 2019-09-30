Алтайский министр рассказал, будет ли создан в этом году новый нацпарк "Тогул"

В октябре Минприроды Алтайского края собирается подать все документы федеральным коллегам для согласования границ нового национального парка "Тогул", вокруг образования которого между властями и населением велись ожесточенные споры. По словам главы регионального ведомства Владимира Попрядухина, окончательные сроки образования парка будут зависеть только от федералов.

Напомним, нацпарк площадью 160 тыс. гектаров будет создан на территории четырех районов: Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского. Его образование пройдет по нацпроекту "Экология".

Какие возникли проблемы?

1. Доступ людей в лес. Многие жители районов выступали против создания нацпарка, опасаясь, что им ограничат доступ в леса, где они традиционно собирали ягоды, грибы, черемшу, папоротник, орехи. Федеральное законодательство крайне невнятно прописывает, каким образом местные жители могут пользоваться природными ресурсами на особо охраняемых территориях. По сути, их в этом сильно ограничивают.

"Мы обратили внимание, что не совсем правильны такие трактовки, – сказал Владимир Попрядухин. – Но нам заявили, что в рамках выделения функциональных зон, режимов, в порядке формирования и использования нацпарка можно оговорить функционал использования недревесных ресурсов для местного населения".

В Минприроды края решили, что нормы пользования тем не менее нужно зафиксировать в федеральном законодательстве и направили инициативу в правительство России, а также передали ее депутатам Госдумы от Алтайского края.

"Должно быть четко прописано, что население, проживающее на территории муниципальных образований, в границах которых образованы особо охраняемые территории федерального значения, имело право на заготовку дикорастущих ресурсов для личных нужд", – сказал Попрядухин.

2. Добыча золота. В предполагаемых границах будущего нацпарка находится участок, на который выдана лицензия на добычу рассыпного золота.

"Но хозяйственная деятельность на участке не начиналась. И даже если она начнется, то будет противоречить природоохранному законодательству, защитным функциям лесов, на которых предполагается проведение работ", – заявил Владимир Попрядухин. Дело в том, что руда залегает тонким слоем под поверхностью земли и для добычи золота пришлось бы вырубить сотни гектаров леса.

В Минприроды края неоднократно заявляли: экономический эффект от добычи золота в устьях рек в Алтайском крае не сопоставимо ниже того ущерба, который наносится природе, а значит и государству, в результате проведения таких работ.

Однако отзыв лицензии у недропользователя – полномочие Роснедр.

"Считаю, что эти вопросы к декабрю должны найти свое решение", – сказал Попрядухин.

В числе задач, которые стоят перед Алтайским краем по результатам нацпроекта "Экология", – увеличение особо охраняемых территорий федерального значения на 380 тыс. гектаров, рост турпотока по направлению экотуризма – на 50 тыс. человек в год, создание двух национальных парков ("Тогул" в 2019 году и "Горная Колывань" в 2023 году).