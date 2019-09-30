Сбербанк снова снизил ставки по ипотеке

Сбербанк уменьшил ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта, сообщает Meduza.

Таким образом, приобрести квартиру в новостройке можно через ипотечный кредит за 7,3% годовых, на вторичном рынке – за 8,8%, а рефинансировать ипотеку другого банка – за 9,3%.

Новые ставки распространяются на все договоры, которые заключат начиная с 1 октября.

Это уже третий раз в 2019 году, когда Сбербанк уменьшает ставки по ипотеке. Прошлый раз это случилось в августе, когда они опустились на 0,5 процентного пункта.

Ранее РБК распространил информацию, что Сбербанк собирается запустить маркетплейс для продажи автомобилей.

Планируется, что через него клиенты смогут оформлять покупку как новых, так и подержанных машин.