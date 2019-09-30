Воспитанники одного из детских садов Барнаула уже второй месяц ходят с вшами

Родители и воспитатели не могут вывести вшей у детей, посещающих детсад в Барнауле, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"В детском саду №40 на Г. Исакова, по словам родителей, вот уже два месяца у детей вши. Попытки избавиться от педикулеза не приносят должной пользы. Как только ребенок возвращается в дошкольное учреждение, он вновь заражается. Один из родителей говорит: уже по 5-6 раз обрабатывали своих детей. А между тем один такой раз обработки обходится в 400 рублей", – говорится в сообщении.

В администрации детского сада паблику пояснили, что педикулез среди детей действительно есть. Однако там не торопятся утверждать, что источник заражения именно в здании, поскольку дети могут заразиться где угодно.

Также в садике заверили, что каждый день осматривают детей и если выявляют вшей, то связываются с родителями и ребенка забирают до его выздоровления.

"Мы проглаживаем постельное белье, проводим уборку помещений. Дератизацию проводим каждый месяц, летом травили тараканов. Медика у нас нет в штатном расписании, она приходит на час", – пояснили в учреждении.

Закрывать на карантин детсад не планируют, поскольку проблема не имеет масштабов эпидемии. Между тем, как говорят родители, в близлежащих аптеках уже закончились средства для лечения педикулеза.