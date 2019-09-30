Три послания президента Федеральному собранию обойдутся в 217,5 млн рублей

В бюджет РФ заложили средства на проведение трех посланий президента Федеральному собранию, которые состоятся с 2020 по 2022 год.
Как уточняет "Коммерсантъ", выделение дополнительных средств связано с изменением формата мероприятия: если раньше оно проводилось в Кремле, то теперь в ЦВЗ "Манеж", где за аренду зала потребуется платить.
Кроме того, средства понадобятся на подготовку помещения, монтаж необходимого оборудования и создание демонстрационных видеороликов, которые впервые были использованы в таком формате в 2018 году накануне президентских выборов.
Зарубежные коллеги могли с экранов телевизоров наблюдать, как во время послания президента виртуальная гиперзвуковая ракета обходит систему ПРО и бьет по территории потенциального противника.
"Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас", – заявил тогда Путин.
Комментарии
217 лямов они конечно без проблем нашли для себя и Ко, а детей по прежнему лечит русфонд и смс от граждан....
Может и не понадобится
-гость- 18:00
намекаете на лебединое озеро? да, в этот раз буду его смотреть с удовольствием!
А можно я пошлю его и причем бесплатно?