Три послания президента Федеральному собранию обойдутся в 217,5 млн рублей

В бюджет РФ заложили средства на проведение трех посланий президента Федеральному собранию, которые состоятся с 2020 по 2022 год.

Как уточняет "Коммерсантъ", выделение дополнительных средств связано с изменением формата мероприятия: если раньше оно проводилось в Кремле, то теперь в ЦВЗ "Манеж", где за аренду зала потребуется платить.

Кроме того, средства понадобятся на подготовку помещения, монтаж необходимого оборудования и создание демонстрационных видеороликов, которые впервые были использованы в таком формате в 2018 году накануне президентских выборов.

Зарубежные коллеги могли с экранов телевизоров наблюдать, как во время послания президента виртуальная гиперзвуковая ракета обходит систему ПРО и бьет по территории потенциального противника.

"Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас", – заявил тогда Путин.