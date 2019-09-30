Школьник умер на уроке физкультуры в Республике Алтай

Смертью школьника закончился урок физкультуры в Чойском районе, сообщили Amic.ru в СУ СКР по Республике Алтай.

Утром 30 сентября десятиклассник потерял сознание, выполняя упражнение на турнике. Несмотря на оказание первой медицинской помощи учителем физической культуры и школьным фельдшером, подросток скончался.

По факту смерти ученика сотрудники Турочакского межрайонного следственного отдела проводят проверку. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии. В частности, проводятся опросы одноклассников и родственников погибшего, а также сотрудников образовательного учреждения.

Тело несовершеннолетнего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти. По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.