Банки тестируют оплату картой через смартфон вместо терминала

Крупные банки готовят к внедрению новую технологию бесконтактной оплаты картой без pos-терминала, сообщает газета "Известия".

Для перечисления средств за продукт или услугу достаточно будет приложить карту к смартфону, на котором установлено специальное приложение.

Это может быть не только смартфон, но и умные часы или браслет. Главное требование к ним – это поддержка Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Продавец вводит сумму, покупатель прикладывает карту и транзакция совершается. Ожидается, что такая функция поможет малому бизнесу для которого использование платежных терминалов сопряжено с дополнительными издержками.

В тестовом режиме такую возможность предоставляют ВТБ и Промсвязьбанк. Еще несколько игроков рынка готовятся к внедрению подобной технологии.

Примечательно, что аналогичную функцию Сбербанк предоставил пользователям Mastercard еще в конце 2018 года. Ритейлерам для получения платежа будет необходимо установить на устройство специальное приложение "Сбербанк TapOnPhone".

На смартфоне должен присутствовать модуль NFC. Для подключения услуги предпринимателю также придется заключить договор эквайринга со Сбербанком.