Попугая поймали на магазинной краже и посадили в камеру

Фотографию необычного преступника опубликовала на своем аккаунте в Instagram полиция Утрехта. Соучастником в магазинной краже выступил попугай неразлучник.

После задержания выяснилось, что подходящей клетки для него нет. Поэтому его посадили в одну камеру с хозяином, с которым они и осуществили преступные намерения.

"После надлежащей консультации с подозреваемым мы заключили их вместе ... И, конечно, хорошо заботились!", — рассказали полицейские.

Этот факт красноречиво доказывает фото обеда пернатого воришки. На обед ему подали настоящий бутерброд, который в длину больше самой птицы.