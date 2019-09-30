Мировые судьи трех районов Барнаула переезжают в новое здание

В октябре стартует переезд судебных участков мировых судей Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов Барнаула в новое здание.

Они разместятся в отремонтированных просторных кабинетах с новой мебелью. В качестве нового места дислокации выбрано здание № 68 на улице Попова.

До этого места жителям краевой столицы будет удобно добираться, так как оно расположено рядом с основными транспортными развязками, уточнили в городской администрации.

Переезд пройдет поэтапно. С 8 по 11 октября на новом месте откроются судебные участки Индустриального района, с 14 по 15 октября – Октябрьского района, с 16 по 17 октября – Ленинского.

"Существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия", – подчеркнули в пресс-службе мэрии.