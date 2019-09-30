Мировые судьи трех районов Барнаула переезжают в новое здание

В октябре стартует переезд судебных участков мировых судей Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов Барнаула в новое здание.
Они разместятся в отремонтированных просторных кабинетах с новой мебелью. В качестве нового места дислокации выбрано здание № 68 на улице Попова.
До этого места жителям краевой столицы будет удобно добираться, так как оно расположено рядом с основными транспортными развязками, уточнили в городской администрации.
Переезд пройдет поэтапно. С 8 по 11 октября на новом месте откроются судебные участки Индустриального района, с 14 по 15 октября – Октябрьского района, с 16 по 17 октября – Ленинского.
"Существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия", – подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Комментарии
До этого места жителям краевой столицы будет удобно добираться, так как оно расположено рядом с основными транспортными развязками.
Ага!!! С ВРЗ и ниже, до Докучаево??? Это близко?
"Существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия", — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
бугагашеньки. рассмешили на ночь глядя.