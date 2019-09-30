"Обнаружение" российского спецназа в Норвегии назвали провокацией

Дипломаты российского посольства в Осло опровергли сообщение норвежского издания о высадке российского спецназа в Норвегии, пишет РИА "Новости".

"Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию, – прокомментировали публикацию в дипведомстве. – Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России".

Представители России подчеркнули, что подобная информация "не соответствует журналистской этике".

Ранее сайт Aldrimer.no со ссылкой на "американские спецслужбы" сообщил о том, что российские спецподразделения высадились на архипелаг Шпицберген, где вели пристальное изучение инфраструктуры норвежского государства.

Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Он имеет особый международно-правовой статус: принадлежит Норвегии, но при этом сразу несколько стран, в том числе и Россия, могут пользоваться его естественными ресурсами и территориальными водами.