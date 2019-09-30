Видео унижения сестер Хачатурян отцом опубликовано

В интернете появилось видео, на котором видно, как Михаил Хачатурян "воспитывает" дочерей. Судя по ракурсу, он сам снимал "воспитательный процесс".

Во время одной из таких "бесед", он называет девочек "тварями" и, видимо, пинает одну из них. Как следует из беседы, поводом для унижения послужили "волосы на целом одеяле, под креслом и на матрасе".

Ранее была опубликована переписка Хачатурян с дочерями. В ней он ругается матом и прямо говорит о возможности сексуального насилия против них.

14 июня 2019 года Ангелине, Кристине и Марии Хачатурян выдвинули окончательное обвинение – "Убийство группой лиц по предварительному сговору", что предполагает от 8 до 20 лет. Мотивом следствие назвало "противоправные насильственные действия со стороны отца": экспертизы подтвердили факт психологического и сексуального насилия.

В поддержку девушек выступили многие общественные и культурные деятели, в том числе и зарубежные. Внимание к процессу было вызвано его правовой значимостью – дело сестер может стать прецедентом, расширяющим понятие "необходимая самооборона".

В сентябре 2018 года суд изменил меру пресечения, освободив обвиняемых из-под стражи. Девушкам было запрещено использовать телефоны, интернет, общаться между собой, покидать ночью места временного проживания, а также контактировать со свидетелями и СМИ. Сейчас дело подходит к судебному разбирательству.

Напомним, история началась вечером 27 июля 2018 года, когда в одном из домов Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с 36 колото-резаными ранениями. Были задержаны три его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

В день смерти Михаил вернулся после лечения в психоневрологическом центре и наказал девушек за перерасход по банковской карте и "грязь в квартире". Он вызывал их по очереди и распылял каждой в лицо газ из перцового баллончика.

Вечером, когда он заснул в кресле, сестры напали, нанося удары охотничьим ножом и молотком. После они попытались инсценировать нападение отца: нанесли себе ножевые ранения, вызвали полицию и скорую.

Вскоре после их задержания в СМИ появились аудиозаписи угроз Хачатуряна в адрес дочерей. Также была опубликована переписка сестер с подругами, в которых они рассказывали о насилии. Появилась информация и о возможных сексуальных домогательствах отца к дочерям.