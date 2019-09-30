"Отказаться от всего": в Android появились универсальные кнопки

Компания Google внедрила в настройки магазина Google Play "универсальные кнопки", позволяющие одновременно отказаться от всех идентичных действий, сообщает Ixbt.com со ссылкой на AndroidPolice.

Нововведение предусматривает четыре основные функции. Первые две – это отказ от программ бета-тестирования (пользователь выходит одновременно из всех, к которым когда-либо присоединялся) и очистка списка желаний.

Также предусмотрены отмена регистрации на мероприятия (отменяет все планируемые визиты) и отмена предварительной регистрации в играх и приложениях (удаляет подписку на уведомления о предварительных регистрациях).

Доступ к этому функционалу производится через пункт "настройки Google Play" в разделе "общие". Новые функции появятся после обновления.