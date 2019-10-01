1 октября Алтайский край ожидает самый холодный день на неделе

Алтайский край, во вторник, 1 октября, ожидается самая холодная погода на этой неделе. Температура воздуха днем будет держаться на уровне от +5°C до +10°C, сообщает краевой ЦГМС.

Осадков не прогнозируется. В утреннее время снизится видимость из-за тумана. В темное время суток похолодает – от -3°C до -8°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +6°C до +8°C. Без осадков. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет холодно – от -3°C до -5°C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 3 до 8 м/с.

Отметим, что в последующие дни станет теплее. Так, в среду максимальная дневная температура может достигнуть уже +12°C, а в четверг +15°C.