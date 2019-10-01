Пользователей интернета подсчитали в Алтайском крае "нехитрым способом"

Более 70% домохозяйств Алтайского края подключены к интернету, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на региональное Министерство цифрового развития и связи.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день около 1,6 млн жителей региона, или 68,5% экономически активного населения, зарегистрированы на портале госуслуг. Они являются его постоянными пользователями.

Таким нехитрым способом и было выяснено количество пользователей Сети в Алтайском крае.

Также уточняется, что в регионе до конца 2024 года планируется подключить к интернету свыше 2,5 тыс. объектов. Из них: 847 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 832 образовательных учреждения, 601 орган местного самоуправления, 228 пожарных частей и постов, 26 объектов Росгвардии и иные объекты.

В августе сообщалось, что жители Алтайского края получат долгожданную возможность пользоваться широкополосным интернетом со скоростью от 100 мегабит до 1 гигабита в секунду к началу 2022 года. На эти цели будет направлено из федерального бюджета 1,6 млрд рублей.