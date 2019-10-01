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Заемщиков в России с 1 октября начали оценивать по долговой нагрузке

, ИА "Амител"
Эксперты отметили, что ограничения коснутся примерно каждого десятого заемщика
У большинства заемщиков в России много долгов / Фото: bash.news

У большинства заемщиков в России много долгов / Фото: bash.news

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября начала ограничиваться предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц, сообщает РИА "Новости".

Речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика. Нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тыс. рублей.

При этом МФО, которая выдаст заем клиенту с ПДН выше 50%, будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа, а с 2020 года этот показатель вырастет до 65%.

Эксперты отметили, что ограничения коснутся примерно каждого десятого заемщика, у большинства из которых много долгов.

Впрочем, это не сильно повлияет на рынок кредитования, поскольку большинство банков и так уже учитывают долговую нагрузку клиентов при выдаче займов.

Ранее сообщалось, что просрочку по кредиту допускают 43-45% российских заемщиков, в том числе и из-за большой нагрузки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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