Новый павильон прилета пассажиров планируют построить в аэропорту Барнаула

В барнаульском аэропорту планируют построить новый павильон прилета пассажиров, пишет "Политсибру" со ссылкой на документ, размещенный на портале госзакупок.

Внешний облик павильона планируется выдержать в стиле находящихся рядом аэровокзала и вышки командно-диспетчерского пункта: павильон станет продолжением аэровокзала. Интерьер должен вызывать ассоциации с природой и знаменитыми жителями Алтайского края.

В новом здании расположатся:

Зона с кабинами паспортного контроля;

Зал выдачи багажа с одним транспортером, а также помещения для хранения невостребованного багажа и разукомплектовки багажных контейнеров;

Зона таможенного контроля с досмотровым оборудованием;

Зал прилета с пунктами иммиграционного, санитарно-эпидемиологического, карантинного фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля;

Служебные и санитарно-бытовые помещения.

При проектировании требуется учитывать возможную сейсмическую активность в данном районе. А в строительстве павильона необходимо предусмотреть использование высококачественных, сертифицированных в России, износоустойчивых и экологически чистых материалов.

Предусмотрено и благоустройство территории: проезды, пешеходные дороги, тротуары, элементы озеленения, скамьи, урны и так далее.

За разработку проектно-сметной и рабочей документации предлагается 15 млн рублей. Прием заявок уже стартовал накануне и продлится две недели — до 14 октября. Аукцион состоится 6 ноября.