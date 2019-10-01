Уволенным чиновникам в России за три года выплатят 4,8 млрд рублей

В ближайшие три года на выплаты увольняемым федеральным чиновникам планируется потратить 4,8 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на ведомство.

При этом в министерстве не стали уточнять, сколько чиновников планируется сократить. Согласно подсчетам экспертов, под сокращение могут попасть 13 тыс. человек.

Реформу запланировали начать в 2020 году. Сначала число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, через год – еще на 10%.

По данным Минфина, сейчас на каждые 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника, что составляет около 3,3% от общей численности занятого в экономике населения.

Слухи об очередном сокращении госслужащих появились еще в мае. В сентябре об этом сообщили официально. Увольнения фактически признали вынужденной мерой ради повышения зарплат оставшимся за счет высвобождаемых денег.